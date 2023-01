टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अभिनेत्री की मां की शिकायत पर कोस्टार शीजान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शीजान खान के वकील की ओर से वसई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। अब यह सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

Tunisha Sharma death case | Actor Sheezan Khan's bail plea adjourned by Vasai court, next date of hearing 9th January