बॉलीवुड: स्टारडम पुराना..किरदार नए, हीरो से विलेन और फिर साइड रोल तक; कैसी रही इन सितारों की दूसरी पारी?

‘हमराज’ में रोमांटिक हीरो की छवि धीरे-धीरे निगेटिव किरदार में बदलती है और यही बदलाव अक्षय की स्क्रीन इमेज के लिए महत्वपूर्ण रहा।

इस भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट विलेन का आईफा अवॉर्ड भी मिला।

अक्षय खन्ना की दूसरी पारी शायद इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा साफ तरीके से दिखती है। 90 के दशक में उन्होंने रोमांटिक और लीड हीरो के तौर पर शुरुआत की। लेकिन समय के साथ उन्होंने ऐसे किरदार स्वीकार किए, जिनमें उनके स्टारडम से ज्यादा अभिनय की जरूरत थी।इसके बाद ‘मॉम’ में सीबीआई अधिकारी मैथ्यू, ‘सेक्शन 375’ में वकील तरुण सलूजा और फिर ‘दृश्यम 2’ में पुलिस अधिकारी की भूमिका ने दिखाया कि अक्षय अब किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रहना चाहते। अक्षय की खासियत यह रही कि उन्होंने अपने स्टारडम को किरदारों के रास्ते में नहीं आने दिया। हीरो से विलेन और फिर जटिल कैरेक्टर रोल तक का सफर उनकी दूसरी पारी को सिर्फ कमबैक नहीं, बल्कि इमेज ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है।इन कलाकारों की कहानियां एक जैसी नहीं हैं। किसी की वापसी लंबे गैप के बाद हुई, किसी ने अपनी कॉमिक पहचान को पीछे छोड़ा, किसी ने निगेटिव किरदार अपनाया। लेकिन इन सभी कहानियों में एक समान बात जरूर है कि स्टारडम की उम्र सीमित हो सकती है, अभिनय की नहीं।90 और 2000 के दशक में बॉलीवुड में कलाकारों को अक्सर हीरो, हीरोइन, विलेन या कॉमेडियन जैसी तय श्रेणियों में देखा जाता था। आज ओटीटी, वेब सीरीज और कंटेंट-केंद्रित सिनेमा ने इन सीमाओं को काफी हद तक कम किया है। अब किसी कलाकार के लिए यह जरूरी नहीं कि वह स्क्रीन पर पूरी फिल्म का नायक हो। कई बार 15 मिनट का किरदार भी पूरी फिल्म की पहचान बन सकता है।