बिग बॉस 20: 'आप जाकर पता लगाइए...', सेलेब्स पर राजनीतिक बयान देने का दबाव बनाने पर भड़के सलमान, कह दी यह बात

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वीकेंड का वार में अभिनेता ने अपने वजन और लुक्स पर किए गए कमेंट्स के बारे में बात की। इसके साथ ही दबंग खान ने पैसे देकर कराई जाने वाली ट्रोलिंग, फिल्म रिव्यू और हर मुद्दे पर कमेंट करने के लिए सेलेब्रिटीज पर पड़ने वाले दबाव पर भी सवाल उठाए। एक्टर ने पूछा कि आखिर सितारों को राजनीति पर कमेंट क्यों करना चाहिए। विज्ञापन रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को शुरू हुए दो हफ्ते पूरे हो गए हैं। इस शो को हर बार की तरह अभिनेता सलमान खान ही होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन 'बिग बॉस 20' का दूसरा वीकेंड का वार देखने को मिला। ऐसे में होस्ट कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ ऑनलाइन ट्रोलिंग करने वालों पर भी भड़कते हुए नजर आए।

ट्रोलिंग पर क्या बोले सलमान खान?

सलमान ने दावा किया कि उनकी टीम और फैन क्लब्स को पता है कि उनके खिलाफ होने वाली ट्रोलिंग के पीछे कौन है, लेकिन वे आमतौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग ऐसी ट्रोलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं।



अभिनेता ने कहा, 'मुझे पता है कि मुझे कौन ट्रोल करता है। हमारे इतने सारे फैन क्लब हैं कि हमें पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। हम बस इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहते। वे आपको नीचे दिखाकर पैसे कमा रहे हैं और हो सकता है कि कुछ हीरो या प्रोड्यूसर पैसे देकर इसे बढ़ावा दे रहे हों। फिर लोग करप्शन की बात करते हैं। पैसे के लिए फिल्मों को चार या पांच स्टार देना भी एक तरह का बड़ा करप्शन है। तो क्या आप नैतिकता या उसूलों की बात करने की स्थिति में हैं?'

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