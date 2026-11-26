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विज्ञापन हर बढ़ते दिन के साथ 'बिग बॉस 20' दिलचस्प होता जा रहा है। शो में अब भी स्काउट और लव का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में स्काउट ने गुल्लू से चुपके से कुछ ऐसे राज खोलें हैं जिन्हें लव गिल से जोड़ा जा रहा है। उनके मुताबिक उन्हें एक शख्स ने ट्रॉमा दे दिया।

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स्काउट ने गुल्लू से क्या कहा?

शो के नए प्रोमो में स्काउट गुल्लू से कहते हैं कि गुस्सा एक इंसान पर बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने उसके लिए कितना टाइम खराब किया। गुल्लू कहते हैं कि एक महीना। स्काउट आगे कहते हैं कि वह देखती थी कि मैं टाइम पर खाना खा रहा हूं या नहीं। मेरे सिर पर रोलज तेल लगा रही थी। उसने मेरी नेकर तक धोई है।

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क्या लव को प्यार से रख रहे थे स्काउट?

स्काउट ने याद करते हुए कहा वह बिस्तर हब बना था। 30 सेकंड तक वह मेरी तरफ देखे जा रही है। अपने अंदर का घोड़ा अलग ही भाग रहा था। इस पर गुल्लू कहते हैं कि और कुछ कर भी नहीं सकते। स्काउट कहते हैं कि इसको प्यार से रख रहा था और ये मेरे ऊपर चिल्ला रही थी और मैं सुन रहा था।

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स्काउट को किसने दिया ट्रॉमा?

स्काउट आगे कहते हैं कि सोचो मैं उसे क्या सोच कर ऐसा ओहदा दिया था। इस पर गुल्लू कहते हैं कि गंजे तू पागल हो गया है। इस पर स्काउट कहते हैं कि सोचो मुझे किस तरह का गुस्सा आया होगा। मैंने अपने बाल काट दिए। मुझ उसने ट्रामा दे दिया।