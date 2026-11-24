‘बिग बॉस 20’ का घर बना स्टेज

मंगलवार को घरवालों के लिए एक खास शो रखा गया। इसमें सभी घरवालों ने एक-एक कर परफॉर्म किया। हाल ही में मेकर्स के रिलीज किये गए प्रोमो में आम्रपाली को परफॉर्म करते दिखाया गया। एक्ट्रेस ने एक मशहूर भोजपुरी गाने पर डांस किया। एक्ट्रेस के डांस को घरवालों ने काफी एंजॉय किया। वहीं माही ने आम्रपाली की खुले दिल से तारीफ की।

यंग का रैप उदिति का डिस

रैपर यंग डीएसए ने उदिति सिंह के साथ परफॉर्म किया। उन्होंने अपने मशहूर रैप ‘राडे रपाटे’ को उदिति के साथ गाया। इस दौरान उन्होंने उदिति को अपनी बहन कहा। इसी बीच उदिति ने माही के ऊपर डिस किया। उन्होंने इस डिस में माही की हाईट और उनके गेम खेलने पर तीखा व्यंग किया। यह सब सुनकर माही को काफी बुरा लगा।