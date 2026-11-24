बिग बॉस 20: ‘लव डे’ पर फिर आमने-सामने आए स्काउट और यंग, आम्रपाली की किस अदा पर फिदा हुईं माही विज?
- ‘बिग बॉस 20’ में बीते मंगलवार घरवालों के लिए शो रखा गया।
- इस दौरान सभी घरवालों ने अपना-अपना परफर्मेंस दिया।
- शो के बाद काजी के गाने ‘लव डे’ पर स्काउट ने प्रतिक्रिया दी।
- इसके बाद इस मुद्दे को लेकर स्काउट और यंग में तीखी बहस हुई।
विस्तार
‘बिग बॉस 20’ में पिछला ‘वीकेंड का वार’ घरवालों पर काफी मुश्किल गुजरा। मगर इसके बाद मंगलवार को हुए टास्क ने काजी तौकीर समेत सभी घरवालों को रॉकस्टार बना दिया। इस मस्ती के बाद लव शब्द संबंधित एक गाने पर स्काउट ओपी और यंग डीएसए की दोस्ती फिर से खतरे में नजर आई।
क्यों हुआ स्काउट और यंग में विवाद
‘बिग बॉस 20’ में पिछले कुछ हफ्ते प्रतिभागी स्काउट ओपी पर पहाड़ की तरह गुजरे। मगर वीकेंड के वार में सलमान खान के समझाने के बाद स्काउट ने अपनी कथित बहन लव गिल से किनारा कर लिया। इसके बाद स्काउट फिर से आम्रपाली और अपने खास दोस्त यंग डीएसए के करीब आ गए थे। मगर हाल ही में काजी तौकीर ने गाना गया ‘लव डे’ इस पर स्काउट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यंग से कहा कि काजी का यह कहना उन्हें पसंद नहीं आया। जब काजी गा रहे थे तब यंग हंस रहे थे। इस पर यंग ने कहा कि जब ‘वीकेंड के वार’ पर सलमान खान के सामने काजी ने यही गाना गया तब स्काउट ने विरोध क्यों नहीं किया?
‘बिग बॉस 20’ का घर बना स्टेज
मंगलवार को घरवालों के लिए एक खास शो रखा गया। इसमें सभी घरवालों ने एक-एक कर परफॉर्म किया। हाल ही में मेकर्स के रिलीज किये गए प्रोमो में आम्रपाली को परफॉर्म करते दिखाया गया। एक्ट्रेस ने एक मशहूर भोजपुरी गाने पर डांस किया। एक्ट्रेस के डांस को घरवालों ने काफी एंजॉय किया। वहीं माही ने आम्रपाली की खुले दिल से तारीफ की।
यंग का रैप उदिति का डिस
रैपर यंग डीएसए ने उदिति सिंह के साथ परफॉर्म किया। उन्होंने अपने मशहूर रैप ‘राडे रपाटे’ को उदिति के साथ गाया। इस दौरान उन्होंने उदिति को अपनी बहन कहा। इसी बीच उदिति ने माही के ऊपर डिस किया। उन्होंने इस डिस में माही की हाईट और उनके गेम खेलने पर तीखा व्यंग किया। यह सब सुनकर माही को काफी बुरा लगा।
रविवार को वीकएंड का वार में ए शो के कंटेस्टेंट मनीष गोयल को मेडिकल कंडिशंस के चलते शो से जाना पड़ा था। बता दें कि मनीष को पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।मनीष ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी दिन में बिग बॉस से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बिग बॉस को अपनी दिक्कतों के बारे में बताया था। इसके अलावा मनीष को डॉक्टर ने भी 4 हफ्तों का आराम करने को कहा। वीकएंड का वार में सलमान ने बताया कि मनीष को हेल्थ कंडीशंस के चलते शो को अलविदा कहना होगा।