बिग बॉस 20: क्या प्यार को दूसरा मौका देंगी माही विज?, काजी तौकीर के सवाल पर शरमाते हुए दिया ऐसा जवाब

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क्या था काजी का माही से सवाल?

‘बिग बॉस 20’ के एपिसोड में माही विज, काजी तौकीर और उदिति सिंह साथ बैठे हुए थे। इसी बीच काजी ने माही से पूछा कि क्या कोई उन्हें प्रपोज कर सकता है?, इसके जवाब में माही ने कहा ‘नहीं, कोई मुझसे संपर्क नहीं कर सकता। मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूं।’ यह सुनने के बाद काजी माही से मजाक करने लगे। उन्होंने कहा कि वह सबकुछ थोड़ा डिटेल में बतायें। इसके बाद माही कुछ सोचने लगीं।

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‘बिग बॉस’ में लगभग हर सीजन में प्रतिभागी एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने सुख-दुख साझा कर लेते हैं। ऐसे ही शो के बीसवें सीजन में भी हो रहा है। हालिया एपिसोड में माही विज से उनकी रोमांटिक लाइफ को लेकर कुछ सवाल पूछे गए। इनके जवाब भी एक्ट्रेस ने दिये।