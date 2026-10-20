बिग बॉस 20: काजी तौकीर से भिड़े आसिफ खान, अरिश्फा से क्यों नाराज हुईं लव? जानें नए प्रोमो में क्या है खास

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सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' काफी चर्चा में है। इसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। नया एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है। इसमें आसिफ खान, काजी तौकीर से भिड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं अरिश्फा और लव गिल के बीच भी विवाद हो गया है। जानिए नए एपिसोड में और क्या खास होगा?

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काजी और आसिफ में जुबानी जंग

इसके बाद आसिफ कहते हैं कि यह फ्लॉप हो गया है। थोड़ा बंदर वाला करो। इसके बाद काजी बंदर की तरह उछलते हैं। इसके बाद आसिफ कहते हैं कि तुम्हारा लेवल यही है। तुम्हारे मुंह से थूक गिरता है, इसलिए चुप रहा करो। इस पर काजी कहते हैं कि मैं क्यों चुप रहूं? तुम कौन हो? फिर दोनों में जुबानी जंग शुरू हो जाती है।

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लव और अरिश्फा में क्यों हुई बहस?

एक नए गेम में बिग बॉस कहते हैं कि जो फालतू में रोने लग जाता है, आपको उसकी तस्वीर पर लूजर लिखना है। इसके बाद लव गिल बैनर लेकर आती हैं और कहती हैं कि अरिश्फा मेरे पास आपका नाम है। वह कहती हैं कि आपने कल एक बात बोली थी वह मुझे अच्छी नहीं लगी। इस पर अरिश्फा सफाई देती हैं। लव को इस पर गुस्सा आता है और वह उनसे कहती हैं कि तमीज से बात करो। इसके बाद दोनों में जोरदार बहस हो जाती है।

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