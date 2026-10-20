बिग बॉस: 'ब्रेनवॉशिंग से निकलने में 6 महीने लगे', तनीषा मुखर्जी के शो को लेकर चौंकाने वाले खुलासे, कही ये बात

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'बिग बॉस' में जाने से पहले नहीं थी पूरी जानकारी

यूट्यूब चैनल 'अनफोल्डिंग ह्यूमन्स' के साथ बातचीत में तनीषा ने बताया कि जब वह 'बिग बॉस' में गई थीं, तब उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा नहीं था कि शो में उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने माना कि उस समय वह काफी भोली थीं और इस अनुभव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थीं। तनीषा ने कहा कि लोगों को ऐसे रियलिटी शो में जाने से पहले इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। विज्ञापन रियलिटी शो 'बिग बॉस' में अक्सर लड़ाई-झगड़े के साथ प्यार और दोस्ती की कहानियां भी देखने को मिलती हैं। हाल ही में तनीषा ने दावा किया कि 'बिग बॉस' में लोगों के बीच रिश्ते बनाने के लिए खास परिस्थितियां पैदा की जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात की।

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लोगों को करीब लाने के लिए बनाए जाते हैं हालात?

तनीषा ने बताया कि शो की टीम कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाती है, जिनमें दो लोग एक-दूसरे को अपनी टीम का हिस्सा और भरोसेमंद समझने लगते हैं। उन्होंने कहा, 'वे आपको इन चीजों में फंसा देते हैं। वे आपको मुश्किल परिस्थितियों में एक साथ रखते हैं, यहां तक कि जेल में भी साथ रखते हैं। ऐसे में आप दोनों अपनी परेशानियों को लेकर एक-दूसरे के लिए हमदर्दी महसूस करने लगते हैं।'



उन्होंने आगे कहा, 'इन सभी अनुभवों से आपके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं, जो असल में आपकी अपनी नहीं होतीं। ये भावनाएं उन परिस्थितियों की वजह से बनती हैं, जिनसे आप दोनों एक साथ गुजरे होते हैं। जबकि आपने खुद इन परिस्थितियों को नहीं चुना होता। ये सब उस शो को चलाने वाले लोगों की तरफ से तय किया जाता है। मुझे इन बातों का एहसास बाद में हुआ।'

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अरमान के साथ क्यों बढ़ी थीं तनीषा की नजदीकियां?

तनीषा ने दावा किया कि शो के मेकर्स ने बाद में उन्हें और अरमान को एक ही टीम में रखा, जिससे दोनों को एक-दूसरे के साथ समय बिताने के ज्यादा मौके मिले। उन्होंने बताया कि अरमान कोहली भी फिल्मी परिवार से आते थे। इस वजह से उन्हें अरमान के साथ एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस हुआ।



तनीषा के मुताबिक, अरमान के साथ रहना उनके लिए आसान था, क्योंकि उनमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा एक ऐसा माहौल था, जो घर के बाकी लोगों में उन्हें नजर नहीं आता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं।

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