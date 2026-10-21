द ग्रेट इंडियन कपिल शो: कपिल ने किसे कहा 'लड़कों का तमन्ना भाटिया'? अगले एपिसोड में ये कलाकार सजाएंगे महफिल

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शो के प्रोमो में कपिल शर्मा सभी मेहमानों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। कपिल ऋषभ रिखीराम शर्मा को क्लासिकल म्यूजिक, सतिंदर सरताज को सूफी संगीत, जैस्मिन सैंडलस को पॉप म्यूजिक और शाश्वत सचदेव को हर तरह के संगीत में माहिर बताते नजर आ रहे हैं।इसके बाद कपिल शाश्वत सचदेव के नेशनल अवॉर्ड जीतने और फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद शो में आने पर भी मजाक करते हैं। वहीं, ऋषभ के लुक को देखकर कपिल उनकी तुलना अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से कर देते हैं। वह ऋषभ को 'लड़कों का तमन्ना भाटिया' कहते हैं। इतना ही नहीं, कपिल ये भी कहते हैं कि ऋषभ जब भी कहीं परफॉर्म करते हैं, तो बिलकुल दूल्हे की तरह तैयार होकर जाते हैं।