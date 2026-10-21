बचाव में क्या बोले स्काउट?

स्काउट की गलती पर पूरे घर को सजा दिए जाने के बिग बॉस के एलान के बाद सभी प्रतिभागियों के चेहरे पर मायूसी छा गई। कुछ प्रतिभागी नाराज भी नजर आए। वहीं, कुछ ने स्काउट पर सवाल उठाए। उदिति नाराज होते हुए स्काउट से पूछती हैं, 'घर का नियम पता था ना'? इस पर स्काउट अपना बचाव करते हुए कहते हैं, 'पता था। मगर, ऐसे सौ नियम टूट रहे होते हैं घर के अंदर'। सभी प्रतिभागी अपनी अलग-अलग राय देते नजर आते हैं। बता दें कि सलमान खान होस्टेड इस रियलिटी शो को जियो हॉटस्टार पर रात नौ बजे और कलर्स पर रात साढ़े दस बजे देखा जा सकता है।