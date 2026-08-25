{"_id":"6a8d3768f2b2177cb60229a3","slug":"dayanand-shetty-explain-the-reason-behind-cid-off-air-lata-mangeshkar-scolded-channel-2026-08-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"CID: दो दशकों के बाद क्यों बंद हुआ था 'सीआईडी'? दयानंद शेट्टी ने बताई वजह; लता मंगेशकर से क्या था कनेक्शन?","category":{"title":"Television","title_hn":"छोटा पर्दा","slug":"television"}}

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उन्होंने यह भी बताया कि जब यह शो बंद होने वाला था, तब लता मंगेशकर ने इसे जारी रखने के लिए संघर्ष किया था। ‘सीआईडी’ दर्शकों के बीच काफी मशहूर शो रहा है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। दर्शकों ने इसे प्यार दिया। साल 2018 में यह शो बंद हो गया। हाल ही में इस शो की नए सीजन के साथ वापसी हुई है। शो में दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी ने ‘सीआईडी’ के बंद होने की वजह बताई है।

क्यों बंद हुआ शो?

दयानंद के मुताबिक शो के कलाकार निर्माता के करीब थे। मगर 2018 में चैनल इसके मेकर्स को बदलना चाहता था। शो के कलाकारों ने इसका काफी विरोध किया था। सिद्धार्थ कान्नन के साथ बातचीत में दयानंद ने कहा कि शो बंद होने की असली वजह अंदरूनी राजनीति थी।

यह विवाद 2016 में ही शुरू हो चुका था।

चैनल मेकर्स को बदलना चाहता था, मगर हम कलाकार इसके हक में नहीं थे।

हमारा रिश्ता सोनी चैनल से नहीं, बल्कि शो के निर्माताओं से था।

21 साल काम करने के बावजूद हमने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था।

सब कुछ निर्माताओं के भरोसे और जुबान पर चल रहा था। Toxic Movie Event: यश ने कियारा को लगाया गले, प्री-रिलीज इवेंट में हुमा और रुक्मिणी ने लूटी महफिल दयानंद के मुताबिक शो के कलाकार निर्माता के करीब थे। मगर 2018 में चैनल इसके मेकर्स को बदलना चाहता था। शो के कलाकारों ने इसका काफी विरोध किया था।

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नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज

दयानंद शेट्टी ने आगे बताया 'साल 2016 में जब चैनल ने स्टारकास्ट से कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स मांगे, तब जाकर निर्माताओं ने सच बताया कि कलाकारों के साथ कभी कोई आधिकारिक डील हुई ही नहीं थी।'

दयानंद ने कहा 'जब चैनल ने किसी दूसरे क्राइम शो को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया, तो फैंस ने सोनी के कमेंट सेक्शन में ‘सीआईडी’ को वापस लाने की मांग की।'



सिंगर लता मंगेशकर ने दिया साथ

दयानंद ने आगे बताया ‘लता जी हमारी बहुत बड़ी फैन थीं, वह हमारा सबसे बड़ा सहारा थीं। जब शो बंद हुआ, तो वह हमारे लिए लड़ीं। उन्होंने तो सोनी अमेरिका तक कॉल करके फटकार लगाई थी। उन्होंने साफ कहा था कि मैं यह शो देखती हूं, तुम लोग इसे बंद क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है?’

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