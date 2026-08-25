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CID: दो दशकों के बाद क्यों बंद हुआ था 'सीआईडी'? दयानंद शेट्टी ने बताई वजह; लता मंगेशकर से क्या था कनेक्शन?

Tue, 25 Aug 2026 12:04 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 25 Aug 2026 12:04 PM IST
सार

Dayanand Shetty: दर्शकों के पसंदीदा शो ‘सीआईडी’ क्यों बंद हुआ था, इस बारे में दयानंद ने बात की है। उन्होंने यह भी बताया कि दिवंगत लता मंगेशकर ने इसके लिए संघर्ष किया था।

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सीआईडी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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‘सीआईडी’ दर्शकों के बीच काफी मशहूर शो रहा है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। दर्शकों ने इसे प्यार दिया। साल 2018 में यह शो बंद हो गया। हाल ही में इस शो की नए सीजन के साथ वापसी हुई है। शो में दया का किरदार निभाने वाले दयानंद शेट्टी ने ‘सीआईडी’ के बंद होने की वजह बताई है।
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उन्होंने यह भी बताया कि जब यह शो बंद होने वाला था, तब लता मंगेशकर ने इसे जारी रखने के लिए संघर्ष किया था।

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दयानंद शेट्टी - फोटो : इंस्टाग्राम@Dayanand Shetty
क्यों बंद हुआ शो?
दयानंद के मुताबिक शो के कलाकार निर्माता के करीब थे। मगर 2018 में चैनल इसके मेकर्स को बदलना चाहता था। शो के कलाकारों ने इसका काफी विरोध किया था। 
  • सिद्धार्थ कान्नन के साथ बातचीत में दयानंद ने कहा कि शो बंद होने की असली वजह अंदरूनी राजनीति थी। 
  • यह विवाद 2016 में ही शुरू हो चुका था। 
  • चैनल मेकर्स को बदलना चाहता था, मगर हम कलाकार इसके हक में नहीं थे। 
  • हमारा रिश्ता सोनी चैनल से नहीं, बल्कि शो के निर्माताओं से था। 
  • 21 साल काम करने के बावजूद हमने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था।
  • सब कुछ निर्माताओं के भरोसे और जुबान पर चल रहा था।

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लता मंगेशकर - फोटो : एक्स
नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज
दयानंद शेट्टी ने आगे बताया 'साल 2016 में जब चैनल ने स्टारकास्ट से कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स मांगे, तब जाकर निर्माताओं ने सच बताया कि कलाकारों के साथ कभी कोई आधिकारिक डील हुई ही नहीं थी।'
दयानंद ने कहा 'जब चैनल ने किसी दूसरे क्राइम शो को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया, तो फैंस ने सोनी के कमेंट सेक्शन में ‘सीआईडी’ को वापस लाने की मांग की।'

सिंगर लता मंगेशकर ने दिया साथ
दयानंद ने आगे बताया ‘लता जी हमारी बहुत बड़ी फैन थीं,  वह हमारा सबसे बड़ा सहारा थीं। जब शो बंद हुआ, तो वह हमारे लिए लड़ीं। उन्होंने तो सोनी अमेरिका तक कॉल करके फटकार लगाई थी। उन्होंने साफ कहा था कि मैं यह शो देखती हूं, तुम लोग इसे बंद क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है?’
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शिवाजी साटम - फोटो : सोशल मीडिया
कब शुरू हुआ शो?
बता दें कि ‘सीआईडी’ साल 1998 में सोनी चैनल पर शुरू हुआ था। यह लगभग दो दशकों तक चला। साल 2024 में नए सीजन के साथ इसकी वापसी हुई। इसमें पुराने किरदार नजर आए। शो में सीनियर इंस्पेक्टर दया का किरदार दयानंद शेट्टी ने निभाया। एसीपी प्रद्युमन (शिवाजी साटम) और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत (आदित्य श्रीवास्तव) के साथ दया के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया।
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