रिया अहीर या लव गिल, 'बिग बॉस 20' में किसकी होगी एंट्री? जानें कैसे इस बार दर्शक करेंगे कंटेंस्टेंट का चुनाव

कौन है लव गिल?

लव गिल का असली नाम लवप्रीत कौर है। वह पंजाब की पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसके साथ वह मॉडलिंग भी करती हैं। लव कई संगीत वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं। लव ने अपने करियर की शुरुआत करण औजला के साथ एक वीडियो से की थी। इसके बाद वह टीवी शो 'तू पतंग मैं डोर' और पंजाबी फिल्मों 'कुड़ियां जवान बापू परेशान' और 'शक्कर पारे' में अभिनय करती दिखाई दे चुकी हैं।