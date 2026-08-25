रिया अहीर या लव गिल, 'बिग बॉस 20' में किसकी होगी एंट्री? जानें कैसे इस बार दर्शक करेंगे कंटेंस्टेंट का चुनाव
Bigg Boss 20 New Promo: 'बिग बॉस 20' अगले महीने से टीवी पर प्रसारित होने वाला है। मेकर्स द्वारा हाल ही में प्रतियोगियों को लेकर फैंस से कुछ सवाल पूछे गए हैं। जानें क्या हैं सवाल?
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रियलिटी शो 'बिग बॉस' एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही जल्द शो के प्रतियोगियों के नाम भी सामने आएंगे। इससे पहले शो के होस्ट सलमान खान ने दर्शकों के सामने रिया अहीर और लव गिल में से किसी को प्रतिभागी के रूप में चुनने का प्रस्ताव रखा है।
शो के प्रोमो में क्या बोले सलमान खान?
'बिग बॉस 20’ के हाल ही में जारी किये गए प्रोमो में सलमान खान ने फैंस के सामने प्रतिभागियों को लेकर एक खास सवाल रखा है। सलमान ने कहा….
- 'बिग बॉस 20’ के इस प्रोमो का नाम ‘फैंस का फैसला’ रखा गया है।
- इस प्रोमो में दो प्रतिभागियों के नाम दर्शकों को दिए गए है। इसके बीच उन्हें चुनाव करना है।
- पहला नाम मॉडल रिया अहीर का है। वहीं दूसरा नाम लव गिल का है।
- इन दोनों के बीच जिसे फैंस सिलेक्ट करेंगे वह बिग बॉस के घर के अंदर जाएगा।
- अपने पसंदीदा प्रतियोगी के लिए दर्शक 2 सितंबर को रात्रि 11.59 तक वोट कर सकते हैं।
कौन हैं रिया अहीर ?
रिया अहीर एक मुंबई बेस्ड मॉडल हैं। वह मुंबई विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल कर रही हैं। बीते दिनों सीजेपी के मुंबई प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वैन रोकने के बाद वह चर्चा में आई थीं। इसके अलावा वह एक अपना एक निजी हैंडलूम कपड़ों का 'रियासत' नाम का ब्रांड चलाती हैं।
कौन है लव गिल?
लव गिल का असली नाम लवप्रीत कौर है। वह पंजाब की पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसके साथ वह मॉडलिंग भी करती हैं। लव कई संगीत वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं। लव ने अपने करियर की शुरुआत करण औजला के साथ एक वीडियो से की थी। इसके बाद वह टीवी शो 'तू पतंग मैं डोर' और पंजाबी फिल्मों 'कुड़ियां जवान बापू परेशान' और 'शक्कर पारे' में अभिनय करती दिखाई दे चुकी हैं।
कब से शुरू होगा बिग बॉस 20?
टीवी का पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस 20 6 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। हर सीजन की तरह इस सीजन को भी सलमान खान होस्ट करेंगे। अब तक शो के बाकी प्रतियोगियों के नाम सामने नहीं आए हैं। मगर फैंस द्वारा चल रही चर्चाओं में संती शर्मा, अर्जुन बिजलानी, सुनील पाल, पर्ल वी पुरी, एल्नाज नोरौजी, जन्नत जुबैर और माही विज शामिल हैं।