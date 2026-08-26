अदिति शर्मा ने की घरेलू हिंसा पर बात, केस को लेकर तोड़ी चुप्पी; मुश्किलों से जूझ रही युवा पीढ़ी को दिया पैगाम
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 26 Aug 2026 02:40 PM IST
सार
Aditi Sharma: हाल ही में अदिति ने अपने पति, सास और ननद पर घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के आरोप लगाए। इस मामले पर अब उन्होंने बात की है।
विज्ञापन
विस्तार
टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा ने हाल ही में मुंबई पुलिस से संपर्क किया और अपने पति अभिनीत कौशिक और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। कई टीवी शो में काम कर चुकीं अभिनेत्री ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के बाद, 31 जुलाई, 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। अब अभिनेत्री ने घरेलू हिंसा के मामले पर बात की है।
विज्ञापन
अपने रिश्ते पर क्या बोलीं अदिति?
अदिति ने इस पूरे मामले पर ज्यादातर चुप्पी साधे रखी है। टाइम्स नाउ से बातचीत में अभिनेत्री ने कहा 'सच कहूं तो, कुछ स्थितियों और फैसलों से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि जो भी लड़कियां और लड़के ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, उन्हें जरूरी हिम्मत मिले और अपने परिवार का साथ मिले। प्लीज मेडिटेशन करें। मुझे लगता है कि इससे वाकई मदद मिलती है।'
अदिति ने इस पूरे मामले पर ज्यादातर चुप्पी साधे रखी है। टाइम्स नाउ से बातचीत में अभिनेत्री ने कहा 'सच कहूं तो, कुछ स्थितियों और फैसलों से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि जो भी लड़कियां और लड़के ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, उन्हें जरूरी हिम्मत मिले और अपने परिवार का साथ मिले। प्लीज मेडिटेशन करें। मुझे लगता है कि इससे वाकई मदद मिलती है।'
विज्ञापन
विज्ञापन
चुप रहती हैं अदिति
अदिति ने आगे कहा 'मैंने पहले कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा और बाद में भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं। इसलिए मैं अपनी भावनाएं अपने तक ही रखती हूं। यही जिंदगी है। आपको अपनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो, मैं बस वही कर रही हूं।'
अदिति ने आगे कहा 'मैंने पहले कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा और बाद में भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं। इसलिए मैं अपनी भावनाएं अपने तक ही रखती हूं। यही जिंदगी है। आपको अपनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो, मैं बस वही कर रही हूं।'
क्या हैं अदिति के आरोप?
- अदिति की शिकायत में उनके पति अभिनीत विद्यानंद कौशिक, सास उर्मिला कौशिक और ननद कीर्ति कौशिक का नाम शामिल है।
- उन्होंने उन पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट, गाली-गलौज और चरित्र हनन का आरोप लगाया है।
- अदिति ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सास ने उनकी शादी के गहने अपने पास रख लिए और बार-बार कहने के बावजूद उन्हें वापस नहीं किया।
- उनकी शिकायत में बताए गए गहनों में सोने की चेन, अंगूठियां, हीरे की अंगूठी, मंगलसूत्र और चूड़ियां शामिल थीं।
अदिति ने पुलिस को दिया बयान
पुलिस को दिए अपने बयान में अदिति ने बताया कि अभिनीत से उनकी मुलाकात जून 2021 में अभिनीत से हुई थी। शुरुआत में दोनों दोस्त बने और बाद में उनका रिश्ता रोमांटिक हो गया। वे सितंबर 2024 में गोरेगांव वेस्ट में एक किराए के घर में रहने लगे और 12 नवंबर 2024 को शादी कर ली। दोनों परिवारों को इस शादी के बारे में पता था और उनकी सहमति भी थी।
पुलिस को दिए अपने बयान में अदिति ने बताया कि अभिनीत से उनकी मुलाकात जून 2021 में अभिनीत से हुई थी। शुरुआत में दोनों दोस्त बने और बाद में उनका रिश्ता रोमांटिक हो गया। वे सितंबर 2024 में गोरेगांव वेस्ट में एक किराए के घर में रहने लगे और 12 नवंबर 2024 को शादी कर ली। दोनों परिवारों को इस शादी के बारे में पता था और उनकी सहमति भी थी।
कब आई रिश्ते में खटास?
अदिति ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके रिश्ते में खटास आने लगी। उन्होंने दावा किया कि उनके बीच अक्सर कपड़ों और रोजमर्रा के अन्य मामलों को लेकर बहस होती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभिनीत घर के खर्चों में हिस्सा लेने के बजाय उनसे पैसे मांगता था।
अदिति का काम
अदिति शर्मा ने 2018 में 'कलीरें' से टेलीविजन में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 'ये जादू है जिन्न का!', 'रब से है दुआ' और 'अपोलीन-सपनों की ऊंची उड़ान' जैसे शो में काम किया। उन्होंने फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 14 में भी भाग लिया था।
अदिति ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके रिश्ते में खटास आने लगी। उन्होंने दावा किया कि उनके बीच अक्सर कपड़ों और रोजमर्रा के अन्य मामलों को लेकर बहस होती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभिनीत घर के खर्चों में हिस्सा लेने के बजाय उनसे पैसे मांगता था।
अदिति का काम
अदिति शर्मा ने 2018 में 'कलीरें' से टेलीविजन में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 'ये जादू है जिन्न का!', 'रब से है दुआ' और 'अपोलीन-सपनों की ऊंची उड़ान' जैसे शो में काम किया। उन्होंने फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 14 में भी भाग लिया था।