{"_id":"6a8eacafdf695c9c470ced26","slug":"aditi-sharma-gives-advice-to-youth-addresses-domestic-violence-case-against-husband-2026-08-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अदिति शर्मा ने की घरेलू हिंसा पर बात, केस को लेकर तोड़ी चुप्पी; मुश्किलों से जूझ रही युवा पीढ़ी को दिया पैगाम","category":{"title":"Television","title_hn":"छोटा पर्दा","slug":"television"}}

विज्ञापन टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा ने हाल ही में मुंबई पुलिस से संपर्क किया और अपने पति अभिनीत कौशिक और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। कई टीवी शो में काम कर चुकीं अभिनेत्री ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के बाद, 31 जुलाई, 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। अब अभिनेत्री ने घरेलू हिंसा के मामले पर बात की है।

अपने रिश्ते पर क्या बोलीं अदिति?

अदिति ने इस पूरे मामले पर ज्यादातर चुप्पी साधे रखी है। टाइम्स नाउ से बातचीत में अभिनेत्री ने कहा 'सच कहूं तो, कुछ स्थितियों और फैसलों से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि जो भी लड़कियां और लड़के ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, उन्हें जरूरी हिम्मत मिले और अपने परिवार का साथ मिले। प्लीज मेडिटेशन करें। मुझे लगता है कि इससे वाकई मदद मिलती है।'

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चुप रहती हैं अदिति

अदिति ने आगे कहा 'मैंने पहले कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा और बाद में भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं। इसलिए मैं अपनी भावनाएं अपने तक ही रखती हूं। यही जिंदगी है। आपको अपनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो, मैं बस वही कर रही हूं।'

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क्या हैं अदिति के आरोप? अदिति की शिकायत में उनके पति अभिनीत विद्यानंद कौशिक, सास उर्मिला कौशिक और ननद कीर्ति कौशिक का नाम शामिल है।

उन्होंने उन पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट, गाली-गलौज और चरित्र हनन का आरोप लगाया है।

अदिति ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सास ने उनकी शादी के गहने अपने पास रख लिए और बार-बार कहने के बावजूद उन्हें वापस नहीं किया।

उनकी शिकायत में बताए गए गहनों में सोने की चेन, अंगूठियां, हीरे की अंगूठी, मंगलसूत्र और चूड़ियां शामिल थीं।

अदिति ने पुलिस को दिया बयान

पुलिस को दिए अपने बयान में अदिति ने बताया कि अभिनीत से उनकी मुलाकात जून 2021 में अभिनीत से हुई थी। शुरुआत में दोनों दोस्त बने और बाद में उनका रिश्ता रोमांटिक हो गया। वे सितंबर 2024 में गोरेगांव वेस्ट में एक किराए के घर में रहने लगे और 12 नवंबर 2024 को शादी कर ली। दोनों परिवारों को इस शादी के बारे में पता था और उनकी सहमति भी थी।