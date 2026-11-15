बिग बॉस 20: क्या घर से बेघर हुईं माही? जानें कनिका-गुल्लू की क्यों लगी क्लास, स्काउट और लव से क्या बोले सलमान

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विज्ञापन सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' का आज का वीकएंड का वार काफी दमदार रहा। सलमान खान ने लव गिल और स्काउट को समझाया। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान ने कनिका और गुल्लू की क्लास लगाई है। आज घर से कोई बाहर तो नहीं मगर घर में एक प्रतिभागी की लाइफ चली गई है।

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क्या माही हुईं बाहर?

'बिग बॉस 20' के वीकएंड का वार में आज घर से कोई बाहर नहीं हुआ है। मगर माही विज की एक लाइफ चली गई थी। चूंकि माही के पास दो लाइफ थीं इसलिए वह घर से बाहर होने से बच गई हैं। सलमान ने माही से कहा कि आपके साथ पब्लिक ने इंसाफ कर दिया है।

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सलमान ने स्काउट की क्यों लगाई क्लास?

सलमान खान ने आज के एपिसोड में स्काउट को खूब सुनाई है। सलमान ने स्काउट से कहा कि अब तुम अपना खेल खेलने लगो। लव से कट ऑफ हो जाए पुरी तरह से। सलमान ने स्काउस के पूछा कि क्या तुम्हें लव पसंद है। तो स्काउट ने कहा कि नहीं। इस पर सलमान ने कहा कि जब नहीं पसंद है तब ये हाल है, अगर पसंद होती तो और गले लग जाते। तुम्हारी मां समझा चुकी है। काश्वी समझा चुकी है। अब तुम इस बात को समझ जाओ और लव से दूर रहना।

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लव को सलमान ने क्या समझाया?

सलमान ने लव से कहा कि अगर तुम स्काउट के इमोशंस का फायदा उठा रही हो, तो अलग बात है। अगर नहीं उठा रही हो तो थोड़ी से सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। स्काउट से बात करना बंद कर दो।

माही और कनिका से क्या बोले सलमान खान?

सलमान खान ने माही विज से कहा कि आप किसी को घर तोड़ने वली महिला नहीं बोल सकतीं। यह गलत था। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान ने कनिका को भी खूब सुनाई है। कनिका बार-बार बीच में बोल रही थीं। इस पर सलमान ने कहा कि कनिका अगर आपको बहस करनी है, तो हम बहस कर लेते हैं। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। चुपचाप सुनना चाहो तो सुन, अगर बहस करनी है तो बहस कर लो।



कनिका से बोले- मेरे सामने स्मार्ट बन रहे हो

सलमान जब कनिक को समझा रहे थे तब वह बार-बार सफाई दे रही थीं। इस दौरान सलमान ने कनिका को डांटते हुए कहा कि आप बहुत स्मार्ट समझ रहे हो खुद को? मेरे सामने स्मार्ट बन रहे हो? आप लोग अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते? सबके सब जस्टिफाई करने में क्यों लगे रहते हो?