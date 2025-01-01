बिग बॉस 20: एक कंटेस्टेंट की गई लाइफलाइन, सलमान खान ने उदिति के एक्स को लेकर किया मजाक; वीकएंड का वार रहा खास

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विज्ञापन सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' के वीकएंड के वार में काफी हंगामा रहा। सलमान खान ने कंटेस्टेंट को खेल के बारे में समझाया। शो में आयुष्मान खुराना-सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आए। वहीं शो में वीर पहाड़िया और मीका सिंह भी नजर आए। एक कंटेस्टेंट की एक लाइफ चली गई है।

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मैरी कॉम की एक लाइफ खत्म

'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट मैरी कॉम और घर के 11 सदस्य इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट थे। इसमें सबसे कम वोट मैरी कॉम को मिले थे। इस वजह से उनकी एक लाइफलाइन खत्म हो गई है। वह अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेट हैं। अब देखना होगा कि वह कितने दिन शो में टिक पाती हैं। सभी कंटेस्टेंट के पास 'तथास-टू' के तहत दो लाइफलाइन थीं।

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