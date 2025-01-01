बिग बॉस 20: एक कंटेस्टेंट की गई लाइफलाइन, सलमान खान ने उदिति के एक्स को लेकर किया मजाक; वीकएंड का वार रहा खास
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 05 Oct 2026 12:23 AM IST
सार
Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: रविवार को वीकएंड के वार में काफी कुछ नया हुआ है। एक कंटेस्टेंट की एक लाइफलाइन चली गई है। शो में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान नजर आए हैं।
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विस्तार
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' के वीकएंड के वार में काफी हंगामा रहा। सलमान खान ने कंटेस्टेंट को खेल के बारे में समझाया। शो में आयुष्मान खुराना-सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आए। वहीं शो में वीर पहाड़िया और मीका सिंह भी नजर आए। एक कंटेस्टेंट की एक लाइफ चली गई है।
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आयुष्मान और सारा ने किया फिल्म का प्रमोशन
शो में अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' के कलाकार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म 23 अक्तूबर को रिलीज हो रही है। सारा अली खान ने यंग डीएसए से मजाक किया। वहीं सलमान खान ने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की।
शो में अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' के कलाकार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म 23 अक्तूबर को रिलीज हो रही है। सारा अली खान ने यंग डीएसए से मजाक किया। वहीं सलमान खान ने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की।
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मैरी कॉम की एक लाइफ खत्म
'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट मैरी कॉम और घर के 11 सदस्य इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट थे। इसमें सबसे कम वोट मैरी कॉम को मिले थे। इस वजह से उनकी एक लाइफलाइन खत्म हो गई है। वह अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेट हैं। अब देखना होगा कि वह कितने दिन शो में टिक पाती हैं। सभी कंटेस्टेंट के पास 'तथास-टू' के तहत दो लाइफलाइन थीं।
'बिग बॉस 20' की कंटेस्टेंट मैरी कॉम और घर के 11 सदस्य इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट थे। इसमें सबसे कम वोट मैरी कॉम को मिले थे। इस वजह से उनकी एक लाइफलाइन खत्म हो गई है। वह अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेट हैं। अब देखना होगा कि वह कितने दिन शो में टिक पाती हैं। सभी कंटेस्टेंट के पास 'तथास-टू' के तहत दो लाइफलाइन थीं।
सलमान ने उदिति से किया मजाक
शो में सलमान खान ने उदिति सिंह के एक्स बॉयफ्रेंड करण वाही को लेकर मजाक किया। सलमान ने उदिति से पूछा 'दिल तोड़ने का असली करण क्या होता है?' फिर वो करण की जगह कारण बोलते हैं। इसके बाद सलमान करण वाही की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, 'क्या वही कारण होता है, क्या वाही कारण होता है?' इसके बाद कनिका मान वाही-वाही चिल्लाती हैं। इस पर उदिति कहती हैं, 'बहुत कारण होते हैं।'
शो में सलमान खान ने उदिति सिंह के एक्स बॉयफ्रेंड करण वाही को लेकर मजाक किया। सलमान ने उदिति से पूछा 'दिल तोड़ने का असली करण क्या होता है?' फिर वो करण की जगह कारण बोलते हैं। इसके बाद सलमान करण वाही की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, 'क्या वही कारण होता है, क्या वाही कारण होता है?' इसके बाद कनिका मान वाही-वाही चिल्लाती हैं। इस पर उदिति कहती हैं, 'बहुत कारण होते हैं।'