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Hindi News ›   Entertainment ›   Television ›   Avinash Mishra become Khatron Ke Khiladi 15 winner beats Rithvik Dhanjani and Orry

खतरों के खिलाड़ी 15: अविनाश मिश्रा बने रोहित शेट्टी के शो के विजेता, 20 लाख रुपये समेत इनाम में मिली ये चीजें

Sun, 04 Oct 2026 11:34 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 04 Oct 2026 11:34 PM IST
सार

Khatron Ke Khiladi 15 Winner: अभिनेता अविनाश मिश्रा शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विजेता घोषित किए गए हैं। उन्होंने फिनाले में ऋत्विक धनजानी और ओरी को मात दी है।
 

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Avinash Mishra become Khatron Ke Khiladi 15 winner beats Rithvik Dhanjani and Orry
अविनाश मिश्रा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन के विजेता का एलान हो चुका है। अभिनेता अविनाश मिश्रा इस शो के विजेता बने हैं। रविवार को, टीवी अभिनेता ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी जीती। उन्होंने ग्रैंड फिनाले में अभिनेता ऋत्विक धनजानी और ओरहान अवत्रामणि (ओरी) को हराया है। इस फिनाले में तीनों ने सीजन के सबसे मुश्किल चैलेंज का सामना किया। 
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Avinash Mishra become Khatron Ke Khiladi 15 winner beats Rithvik Dhanjani and Orry
जश्न मनाते अविनाश मिश्रा - फोटो : इंस्टाग्राम@avinash_world
इनाम में क्या मिला?
रोहित शेट्टी की तरफ से होस्ट किया गया 'खतरों के खिलाड़ी 15' दो साल के ब्रेक के बाद टीवी पर लौटा। इस सीजन में कंटेस्टेंट्स को केप टाउन ले जाया गया, जहां उन्हें ऊंचाई, पानी के अंदर जैसे मुश्किल टास्क करने पड़े। हालांकि सभी मुश्किलों को अविनाश ने पार किया और वह विजेता बने। अविनाश को एक ट्रॉफी के अलावा 20 लाख रुपये का इनाम, यूरोप की ट्रिप और एक नई कार भी मिली है।
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Avinash Mishra become Khatron Ke Khiladi 15 winner beats Rithvik Dhanjani and Orry
जश्न मनाते अविनाश मिश्रा - फोटो : इंस्टाग्राम@avinash_world
अभिनेता को मिला फियर जैकेट
अविनाश के लिए यह शो एक बड़ी परीक्षा और अपनी छवि बदलने का मौका बन गया। अभिनेता ने धीरे-धीरे खुद को सीजन के सबसे मजबूत स्टंट परफॉर्मर्स में से एक के तौर पर साबित किया। 'टीम वीक' के दौरान उनका परफॉर्मेंस उनकी यात्रा की शुरुआती खास बातों में से एक था। कई मुश्किल स्टंट्स में शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें रोहित शेट्टी के सिग्नेचर वाला एक खास 'फियर जैकेट' भी मिला।

असली टर्निंग पॉइंट पानी के अंदर किए गए एक स्टंट के दौरान आया। अविनाश का मुकाबला अनुभवी कंटेस्टेंट करण वाही से हुआ और उन्होंने टॉप 5 में जगह बना ली, जिससे वे सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन गए। वहां से उन्होंने फिनाले तक का सफर जारी रखा और आखिरकार विनर बने।
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Avinash Mishra become Khatron Ke Khiladi 15 winner beats Rithvik Dhanjani and Orry
जश्न मनाते अविनाश मिश्रा - फोटो : इंस्टाग्राम@avinash_world
जीत पर क्या बोले अविनाश मिश्रा?
जीत के बाद अविनाश ने कहा कि यह शो दूसरों को खुद को साबित करने के बारे में कम और अपनी क्षमताओं को पहचानने के बारे में ज्यादा था। उन्होंने कहा, 'खतरों के खिलाड़ी जीतना खास लगता है क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने यह शो कुछ साबित करने के लिए साइन किया है, लेकिन इस सफर में मैंने जिसे असल में कुछ साबित किया... वह मैं खुद था। मैं वर्षों से टेलीविजन से जुड़ा रहा हूं और हां, स्क्रीन पर एक अच्छे दिखने वाले लड़के के तौर पर भी। मैंने उस सफर का मजा लिया, लेकिन मुझे यह भी पता था कि लोग मुझमें और भी बहुत कुछ देखना चाहते हैं।'

Avinash Mishra become Khatron Ke Khiladi 15 winner beats Rithvik Dhanjani and Orry
जश्न मनाते अविनाश मिश्रा - फोटो : इंस्टाग्राम@avinash_world
शो से क्या सीखा?
अविनाश ने आगे कहा, 'यह सफर असल में ज्यादातर दिमाग का खेल था। आप खुद को शारीरिक रूप से तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी डरावनी चीज के किनारे खड़े होते हैं, तो कोई दिखावा काम नहीं आता। बस आप होते हैं, आपका डर और उस पल में लिया गया फैसला। मैं खुद को परखने के लिए खतरों के खिलाड़ी में आया था। अब मैं खुद पर ऐसे भरोसे के साथ जा रहा हूं जो पहले मुझमें नहीं था। मेरे लिए, यही सबसे बड़ी जीत है।'

करण वाही और फरहाना भट्ट 'खतरों के खिलाड़ी 15' के दूसरे फाइनलिस्ट थे।
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