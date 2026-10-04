खतरों के खिलाड़ी 15: अविनाश मिश्रा बने रोहित शेट्टी के शो के विजेता, 20 लाख रुपये समेत इनाम में मिली ये चीजें

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रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन के विजेता का एलान हो चुका है। अभिनेता अविनाश मिश्रा इस शो के विजेता बने हैं। रविवार को, टीवी अभिनेता ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी जीती। उन्होंने ग्रैंड फिनाले में अभिनेता ऋत्विक धनजानी और ओरहान अवत्रामणि (ओरी) को हराया है। इस फिनाले में तीनों ने सीजन के सबसे मुश्किल चैलेंज का सामना किया।

इनाम में क्या मिला?

रोहित शेट्टी की तरफ से होस्ट किया गया 'खतरों के खिलाड़ी 15' दो साल के ब्रेक के बाद टीवी पर लौटा। इस सीजन में कंटेस्टेंट्स को केप टाउन ले जाया गया, जहां उन्हें ऊंचाई, पानी के अंदर जैसे मुश्किल टास्क करने पड़े। हालांकि सभी मुश्किलों को अविनाश ने पार किया और वह विजेता बने। अविनाश को एक ट्रॉफी के अलावा 20 लाख रुपये का इनाम, यूरोप की ट्रिप और एक नई कार भी मिली है।

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अभिनेता को मिला फियर जैकेट

अविनाश के लिए यह शो एक बड़ी परीक्षा और अपनी छवि बदलने का मौका बन गया। अभिनेता ने धीरे-धीरे खुद को सीजन के सबसे मजबूत स्टंट परफॉर्मर्स में से एक के तौर पर साबित किया। 'टीम वीक' के दौरान उनका परफॉर्मेंस उनकी यात्रा की शुरुआती खास बातों में से एक था। कई मुश्किल स्टंट्स में शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें रोहित शेट्टी के सिग्नेचर वाला एक खास 'फियर जैकेट' भी मिला।



असली टर्निंग पॉइंट पानी के अंदर किए गए एक स्टंट के दौरान आया। अविनाश का मुकाबला अनुभवी कंटेस्टेंट करण वाही से हुआ और उन्होंने टॉप 5 में जगह बना ली, जिससे वे सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन गए। वहां से उन्होंने फिनाले तक का सफर जारी रखा और आखिरकार विनर बने।

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जीत पर क्या बोले अविनाश मिश्रा?

जीत के बाद अविनाश ने कहा कि यह शो दूसरों को खुद को साबित करने के बारे में कम और अपनी क्षमताओं को पहचानने के बारे में ज्यादा था। उन्होंने कहा, 'खतरों के खिलाड़ी जीतना खास लगता है क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने यह शो कुछ साबित करने के लिए साइन किया है, लेकिन इस सफर में मैंने जिसे असल में कुछ साबित किया... वह मैं खुद था। मैं वर्षों से टेलीविजन से जुड़ा रहा हूं और हां, स्क्रीन पर एक अच्छे दिखने वाले लड़के के तौर पर भी। मैंने उस सफर का मजा लिया, लेकिन मुझे यह भी पता था कि लोग मुझमें और भी बहुत कुछ देखना चाहते हैं।'