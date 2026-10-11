अमिताभ बच्चन: सुनील बोले- हर बार आपसे सीखा, अजय देवगन और काजोल समेत सेलेब्स ने ऐसे मनाया अभिनेता का जन्मदिन

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बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने अमिताभ बच्चन के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि अमिताभ बच्चन से जब भी मिला हूं उत्साहित रहा हूं। उनसे हर बार कुछ नया सीखने को मिला है।अजय देवगन ने अभिनेता के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आप उम्र के साथ सीनयर होते जा रहे हैं, मगर आपकी ऊर्जा जवानों वाली है।काजोल ने दिग्गज अभिनेता के साथ एक तस्वीर शेयर की। जन्मदिन की बधाई देते हुए अभिनेत्री ने लिखा आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें।अभिनेता ने अमिताभ के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा आपने मुझसे प्यार दिया है। आप मेरे हीरो हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपके साथ काम करना मेरे लिए फख्र की बात है।फिल्ममेकर फराह खान ने अमिताभ के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा मैं आपको प्यार करती हूं अमित जी।चिरंजीवी ने अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने अमिताभ को अपना सबसे प्रिय गुरु जी बताया। उन्होंने लिखा सिनेमा के लिए आपका प्यार और अपने काम के प्रति आपका सम्मान हमेशा मेरे लिए प्रेरणा रहा है।