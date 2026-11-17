मनीष की पत्नी ने काजी पर लगाया यह आरोप

पूनम ने आगे लिखा है, 'जब से मनीष घर में आए हैं, काजी लगातार उन्हें "ज्ञानी बाबा" और 'प्रोफेसर' जैसे नामों से चिढ़ाते रहे हैं। यह शुरू में काजी के एक प्रैंक के तौर पर शुरू हुआ था, जिसमें दूसरे घरवाले भी शामिल हो गए थे। मनीष को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसने फिर भी इसे मजे से लिया। उनके साथ शामिल हो गया और साथ में डांस भी किया (जो टेलीकास्ट नहीं हुआ)। हालांकि, काजी इसे और आगे ले जाता रहा और बुरा-भला कहता रहा और उम्र को लेकर बेइज्जत करता रहा। जब मनीष ने आखिरकार उसे रुकने और एक लाइन खींचने के लिए कहा, तो काजी ने कैमरे पर कहा कि वह मनीष को रुला देगा और रुकेगा नहीं। 'प्रोफेसर' शब्द पर मनीष के रिएक्शन के पीछे यही असली वजह है।