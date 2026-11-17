उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे गुल्लू?

गुल्लू उर्फ कुशल तंवर को 'बिग बॉस 20' में एक मजबूत प्रतिभागी के तौर पर देखा जा रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि वे यहां अपने ह्यमूर से मनोरंजन करेंगे। उनसे उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा थीं क्योंकि वे तीन अन्य रियलिटी शो जीतने के बाद 'बिग बॉस 20' में आए। मगर, जैसी उम्मीदें थीं, कुशल तंवर वैसा दम नहीं दिखा पा रहे हैं।



कनिका से दोस्ती ने गेम बिगाड़ा?

शो में उन्हें जितना स्क्रीन टाइम मिल रहा है, उसमें ज्यादातर वे कनिका के साथ एक सोफे पर बैठे बात करते दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी और कनिका की दोस्ती को पसंद नहीं किया गया। दोनों के बीच जिस तरह की समझ है, उसकी भी तारीफ हुई है। दोनों एक-दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। मगर, दर्शकों को लगता है कि इस दोस्ती के चक्कर में वे अलग-अलग एक स्वतंत्र प्रतिभागी के रूप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।