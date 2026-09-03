क्या आसिम रियाज ने रुबीना दिलैक और हिना खान की बातों का दिया जवाब? अभिनेत्रियों के काम पर भी किया तंज

I saw another clip from a podcast where these TV industry aunties and uncles were talking about how I bring TRP to every reality show I do. Well, the answer is YES, I DO. Good luck with your careers n keep playing your roles and being puppets in the industry. — Asim Riaz (@imrealasim) September 2, 2026

रियलिटी शो की लोकप्रियता में अपने योगदान के दावे का बचाव करते हुए आसिम ने लिखा, 'मैंने एक पॉडकास्ट का क्लिप देखा जिसमें टीवी इंडस्ट्री की ये आंटियां और अंकल बात कर रहे थे कि मैं हर रियलिटी शो में टीआरपी कैसे लाता हूं। तो जवाब है हां, मैं लाता हूं। आपके करियर के लिए शुभकामनाएं और इंडस्ट्री में अपनी भूमिकाएं निभाते रहें और कठपुतली बने रहें।'