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Hindi News ›   Entertainment ›   Television ›   Asim Riaz responds to Rubina Dilaik Hina Khans comments Says I DO bring TRP

क्या आसिम रियाज ने रुबीना दिलैक और हिना खान की बातों का दिया जवाब? अभिनेत्रियों के काम पर भी किया तंज

Thu, 03 Sep 2026 03:14 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 03 Sep 2026 03:14 PM IST
सार

Asim Riaz: आसिम रियाज हिमांशी खुराना के साथ विवाद को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच माना जा रहा है कि वह रुबीना दिलैक और हिना खान पर भड़क गए हैं।

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Asim Riaz responds to Rubina Dilaik Hina Khans comments Says I DO bring TRP
आसिम रियाज - फोटो : इंस्टाग्राम @asimriaz77.official

विस्तार
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हाल ही में आसिम रियाज ने ऐसी बात कही है, जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अभिनेत्रियों रुबीना दिलैक और हिना खान को जवाब दिया है। हाल ही में दोनों अभिनेत्रियों ने रियलिटी शो में आसिम रियाज के व्यवहार को लेकर बयानबाजी की थी। दोनों ने रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड' में काम करने के दौरान उनके कथित व्यवहार पर चर्चा की थी।
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आसिम रियाज ने दिया जवाब
आसिम रियाज ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने पॉडकास्ट में की गई टिप्पणियों का जिक्र किया। रुबीना या हिना का नाम लिए बिना, उन्होंने उन्हें 'टीवी इंडस्ट्री की आंटियां और अंकल' कहा और उनके करियर के बारे में की गई टिप्पणियों का जवाब दिया।
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Asim Riaz responds to Rubina Dilaik Hina Khans comments Says I DO bring TRP
रुबीना दिलैक - फोटो : सोशल मीडिया
रुबीना और हिना पर आसिम ने किया तंज
रियलिटी शो की लोकप्रियता में अपने योगदान के दावे का बचाव करते हुए आसिम ने लिखा, 'मैंने एक पॉडकास्ट का क्लिप देखा जिसमें टीवी इंडस्ट्री की ये आंटियां और अंकल बात कर रहे थे कि मैं हर रियलिटी शो में टीआरपी कैसे लाता हूं। तो जवाब है हां, मैं लाता हूं। आपके करियर के लिए शुभकामनाएं और इंडस्ट्री में अपनी भूमिकाएं निभाते रहें और कठपुतली बने रहें।'

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हिना खान और रुबिना दिलैक - फोटो : इंस्टाग्राम@rubinadilaik
क्या बोलीं थीं अभिनेत्रियां?
इससे पहले रुबीना ने 'The4POV' पॉडकास्ट पर आसिम के व्यवहार के बारे में बात की थी। उन्होंने उन्हें 'परेशानी पैदा करने वाला'  कहा और उनके इस दावे पर सवाल उठाया कि उनकी मौजूदगी की वजह से 'बिग बॉस', 'खतरों के खिलाड़ी' और 'बैटलग्राउंड' जैसे शो लोकप्रिय हुए। बातचीत में शामिल हिना खान ने भी रुबीना की बातों से सहमति जताई।

Asim Riaz responds to Rubina Dilaik Hina Khans comments Says I DO bring TRP
आसिम रियाज और हिमांशी खुराना - फोटो : इंस्टाग्राम
आसिम और हिमांशी का रिश्ता
  • इस बीच, आसिम अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना के साथ हुए झगड़े को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। 
  • 'बिग बॉस 13' के कंटेस्टेंट ने उन दावों को खारिज कर दिया था कि उन्होंने हिमांशी पर धर्म बदलने का दबाव डाला था। 
  • बाद में उन्होंने कहा कि वह अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थीं और दावा किया कि उनके पास इसका सबूत है।
  • आसिम और हिमांशी की मुलाकात बिग बॉस 13 के दौरान हुई थी। 
  • शो के बाद भी दोनों का रिश्ता कई वर्षों तक चला। 
  • लगभग चार साल साथ रहने के बाद 2023 में उन्होंने अलग होने की घोषणा की।
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