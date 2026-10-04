मोहसिन खान: क्या 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम अभिनेता ने की शादी? नई पोस्ट ने बढ़ाई फैंस के दिलों धड़कन

1 of 5 मोहसिन खान, तमन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@khan_mohsinkhan







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'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के पूर्व स्टार मोहसिन खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी मंगेतर तमन्ना के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसे लेकर फैंस अटकलें लगाने लगे हैं। पोस्ट में मोहसिन अपनी मंगेतर के साथ रिसेप्शन जैसे माहौल में रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा 'द डे माशाअल्लाह।' यह पोस्ट देखने के बाद फैंस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या उन्होंने शादी कर ली है। हालांकि मोहसिन ने अपनी शादी की घोषणा नहीं की है। फिर भी फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।

2 of 5 मोहसिन खान, तमन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@khan_mohsinkhan

3 of 5 मोहसिन खान, तमन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@khan_mohsinkhan

यूजर्स ने कहा 'मिस्टर एंड मिसेज खान' मोहसिन खान की पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।

कई लोगों को लगता है कि उन्होंने शादी कर ली है।

यूजर्स ने मोहसिन और तमन्ना को 'मिस्टर एंड मिसेज खान' कहकर संबोधित किया है।

एक यूजर ने लिखा, 'मुहसिन और तमन्ना, आपको बधाई। आप दोनों हमेशा खुश रहें। हमेशा का सफर अब शुरू होता है!नजर न लगे।'

एक और यूजर ने कमेंट किया, 'बधाई हो, आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन।'







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4 of 5 मोहसिन खान, तमन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@khan_mohsinkhan

मोहसिन ने की थी सगाई

इससे पहले, मुहसिन खान ने तमन्ना के साथ अपनी सगाई की शानदार तस्वीरें पोस्ट करके सगाई की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी पार्टनर को भगवान का आशीर्वाद बताया था। उन्होंने लिखा, 'अल्लाहुम्मा बारिक। या अल्लाह, तो यह प्यारी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और संवेदनशील लड़की, जो हमेशा हंसती-मुस्कुराती और छेड़ती रहती है, उम्मीदें रखती और दुआएं करती है, हमेशा नाचती-गाती रहती है, मेरे लिए ऊपर वाले ने लिखी थी।'

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