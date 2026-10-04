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मोहसिन खान: क्या 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम अभिनेता ने की शादी? नई पोस्ट ने बढ़ाई फैंस के दिलों धड़कन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के पूर्व स्टार मोहसिन खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी मंगेतर तमन्ना के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसे लेकर फैंस अटकलें लगाने लगे हैं। पोस्ट में मोहसिन अपनी मंगेतर के साथ रिसेप्शन जैसे माहौल में रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा 'द डे माशाअल्लाह।' यह पोस्ट देखने के बाद फैंस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या उन्होंने शादी कर ली है। हालांकि मोहसिन ने अपनी शादी की घोषणा नहीं की है। फिर भी फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।
पोस्ट में क्या है?
तस्वीर में मोहसिन खान अपनी मंगेतर तमन्ना के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। वे सफेद ब्लेजर और काली पैंट में हैं। जबकि तमन्ना सुनहरे-भूरे रंग के लहंगे में नजर आ रही हैं। उन्होंने तस्वीर में अपना चेहरा नहीं दिखाया है।
मोहसिन ने की थी सगाई
इससे पहले, मुहसिन खान ने तमन्ना के साथ अपनी सगाई की शानदार तस्वीरें पोस्ट करके सगाई की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी पार्टनर को भगवान का आशीर्वाद बताया था। उन्होंने लिखा, 'अल्लाहुम्मा बारिक। या अल्लाह, तो यह प्यारी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और संवेदनशील लड़की, जो हमेशा हंसती-मुस्कुराती और छेड़ती रहती है, उम्मीदें रखती और दुआएं करती है, हमेशा नाचती-गाती रहती है, मेरे लिए ऊपर वाले ने लिखी थी।'
मोहसिन का वर्कफ्रंट
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मोहसिन खान ने 'निशा और उसके कजन्स', 'ड्रीम गर्ल– एक लड़की दीवानी सी', 'प्यार तूने क्या किया', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे कई टीवी शो में काम किया है। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कार्तिक गोयनका के रोल से उन्हें काफी शोहरत मिली।
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