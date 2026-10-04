फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Television ›   Are Mohsin Khan And Tamanna got Married Fans Congratulate Couple After actor share pics

मोहसिन खान: क्या 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम अभिनेता ने की शादी? नई पोस्ट ने बढ़ाई फैंस के दिलों धड़कन

Sun, 04 Oct 2026 07:24 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 04 Oct 2026 07:24 PM IST
सार

Mohsin Khan: टीवी अभिनेता मोहसिन खान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करके अपने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है। उनके फैंस उन्हें इसके लिए बधाई दे रहे हैं।
 

विज्ञापन
Are Mohsin Khan And Tamanna got Married Fans Congratulate Couple After actor share pics
मोहसिन खान, तमन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@khan_mohsinkhan
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के पूर्व स्टार मोहसिन खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी मंगेतर तमन्ना के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसे लेकर फैंस अटकलें लगाने लगे हैं। पोस्ट में मोहसिन अपनी मंगेतर के साथ रिसेप्शन जैसे माहौल में रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा 'द डे माशाअल्लाह।' यह पोस्ट देखने के बाद फैंस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या उन्होंने शादी कर ली है। हालांकि मोहसिन ने अपनी शादी की घोषणा नहीं की है। फिर भी फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।

 
Are Mohsin Khan And Tamanna got Married Fans Congratulate Couple After actor share pics
मोहसिन खान, तमन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@khan_mohsinkhan
पोस्ट में क्या है?
तस्वीर में मोहसिन खान अपनी मंगेतर तमन्ना के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं। वे सफेद ब्लेजर और काली पैंट में हैं। जबकि तमन्ना सुनहरे-भूरे रंग के लहंगे में नजर आ रही हैं। उन्होंने तस्वीर में अपना चेहरा नहीं दिखाया है।

वायरल वीडियो: सेल्फी लेने के बाद फैन ने रचिता राम के साथ की ऐसी हरकत, भड़क गए सोशल मीडिया यूजर्स
Are Mohsin Khan And Tamanna got Married Fans Congratulate Couple After actor share pics
मोहसिन खान, तमन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@khan_mohsinkhan
यूजर्स ने कहा 'मिस्टर एंड मिसेज खान'
  • मोहसिन खान की पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। 
  • कई लोगों को लगता है कि उन्होंने शादी कर ली है। 
  • यूजर्स ने मोहसिन और तमन्ना को 'मिस्टर एंड मिसेज खान' कहकर संबोधित किया है। 
  • एक यूजर ने लिखा, 'मुहसिन और तमन्ना, आपको बधाई। आप दोनों हमेशा खुश रहें। हमेशा का सफर अब शुरू होता है!नजर न लगे।' 
  • एक और यूजर ने कमेंट किया, 'बधाई हो, आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन।'
विज्ञापन
विज्ञापन
Are Mohsin Khan And Tamanna got Married Fans Congratulate Couple After actor share pics
मोहसिन खान, तमन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@khan_mohsinkhan
मोहसिन ने की थी सगाई
इससे पहले, मुहसिन खान ने तमन्ना के साथ अपनी सगाई की शानदार तस्वीरें पोस्ट करके सगाई की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी पार्टनर को भगवान का आशीर्वाद बताया था। उन्होंने लिखा, 'अल्लाहुम्मा बारिक। या अल्लाह, तो यह प्यारी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और संवेदनशील लड़की, जो हमेशा हंसती-मुस्कुराती और छेड़ती रहती है, उम्मीदें रखती और दुआएं करती है, हमेशा नाचती-गाती रहती है, मेरे लिए ऊपर वाले ने लिखी थी।'
विज्ञापन
Are Mohsin Khan And Tamanna got Married Fans Congratulate Couple After actor share pics
मोहसिन खान, तमन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@khan_mohsinkhan
मोहसिन का वर्कफ्रंट
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मोहसिन खान ने 'निशा और उसके कजन्स', 'ड्रीम गर्ल– एक लड़की दीवानी सी', 'प्यार तूने क्या किया', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे कई टीवी शो में काम किया है। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कार्तिक गोयनका के रोल से उन्हें काफी शोहरत मिली।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Mohsin A Khan (@khan_mohsinkhan)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे Bollywood News, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed