इंडिया के टॉप 1%: अनिल कपूर और फराह खान ने क्यों मांगी गीता से माफी? स्टंट प्रोफेशनल के समर्थन में आए सेलेब्स

सोशल मीडिया पर दोनों सेलेब्स की माफी तब आई जब स्टंट प्रोफेशनल गीता ने 'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर हुए अपने परेशान करने वाले अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोडक्शन टीम ने उनसे और उनके बेटे से कई बार शो में मेहमान के तौर पर आने का अनुरोध किया था। हालांकि इसके लिए कोई भुगतान नहीं मिलना था, फिर भी वह मान गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उन्हें कुछ पहचान मिल सकती है। उन्होंने इसके लिए अपना एक दिन का काम भी छोड़ दिया और अपने बेटे को शूटिंग के लिए गोवा से वापस बुला लिया था। गीता के अनुसार वे दोपहर 12:30 बजे सेट पर पहुंचे और उन्हें बताया गया कि उनका सेगमेंट कुछ ही घंटों में शूट कर लिया जाएगा। हालांकि, इंतजार लंबा होता गया और इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली कि उन्हें कब बुलाया जाएगा।