'दूसरों का मजा खराब न करें'; 'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले रॉकी भाई ने दर्शकों से की खास अपील, जानिए क्या कहा?

लिखा- 'कहानी को लेकर स्पॉइलर न दें'

पोस्ट में आगे लिखा है, 'आपने इस फिल्म के लिए जो प्यार दिखाया है, जो उत्साह और जबर्दस्त एडवांस बुकिंग देखने को मिली है, वह हमारे लिए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। इस पर में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

हम आपसे बस एक ही गुजारिश करते हैं कि इस अनुभव को वैसे ही होने दें जैसा इसे होना चाहिए। थिएटर में फिल्म के सीन रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें, कहानी के अहम हिस्से या स्पॉइलर न बताएं और दूसरों के लिए मजा खराब न करें। अगले व्यक्ति को भी 'टॉक्सिक' की दुनिया में ठीक वैसे ही आनंद आने दें, जैसा कि आपका अनुभव हो'।

बता दें कि गीतू मोहनदास निर्देशित इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया भी अहम भूमिका में हैं।