स्वरा ने की फिल्म अफवाह की तारीफ

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दमदार एक्टिंग एक बार फिर लोगों ने पसंद किया है। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन नवाज के फैंस उनके अभिनय की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यही नहीं, इस फिल्म को कई लोग ‘द केरल स्टोरी’ से भी जोड़कर देख रहे हैं । ऐसे में फिल्म अफवाह द केरल स्टोरी के आगे दबती नजर आ रही हैं। इसी बीच अभिनेत्री स्वरा ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की, जिसमें यूजर्स ने उन्हें खरी खोटी तो सुनाई ही है। साथ ही में, उन्हें फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ देखने की नसीहत भी दे डाली है।





Absolutely riveted & shook by #Afwaah ! 👏🏽👏🏽👏🏽 No one does politics, drama, thriller, society & human complexity like @IAmSudhirMishra

sir! And always fiesty female characters 💖#Afwaah is the political thriller of and for our times! Cinema at its best! MUST WATCH! Stellar… pic.twitter.com/pCycLQMHhr