प्रेस्ली गेरबर का निधन: सुपरमॉडल सिंडी क्रॉफर्ड पर टूटा दुखों का पहाड़; 27 साल के बेटे प्रेस्ली की मौत

मानसिक सेहत के प्रति जागरुकता फैलाने में प्रयासरत थे

प्रेस्ली ने लॉस एंजिल्स में मोस्किनो शो से अपना रनवे डेब्यू किया था। इसके बाद मिलान में डोल्से एंड गब्बाना जैसे शो में भी हिस्सा लिया। उन्होंने केल्विन क्लाइन के एक कैंपेन में भी काम किया। अपनी छोटी बहन काइया के साथ काम करने वाले गेरबर ने हाल के वर्षों में मेंटल हेल्थ, अवसाद और नशीले पदार्थों की लत से जुड़ी अपनी मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की थी। दिसंबर 2019 में उन पर DUI (नशे में गाड़ी चलाने) का आरोप भी लगा था।



अपनी समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से की थी बात

प्रेस्ली ने अपनी मानसिक सेहत और नशे की लत की बात भी सार्वजनिक रूप से बताई थी। साथ ही मेंटल हेल्थ के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किए। पीपल मैगजीन के अनुसार, एक पुराने इंटरव्यू में प्रेस्ली गेरबर ने कहा था, 'मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन और उनसे जुड़ी दूसरी समस्याओं से जूझने के बाद मुझे लगता है कि चाहे मैं एक व्यक्ति की मदद करूं या सौ लोगों की, उन्हें उस स्थिति से बाहर निकालने में, जिसमें मैं कभी खुद था। बस यही करना मेरे लिए काफी है'।