‘आपके परिवार का अपमान हुआ’, अर्चना पूरन सिंह के लेटेंट में शामिल होने पर नाराज हुए सुनील पाल; कही ये बात

आपके परिवार का जो अपमान हुआ

सुनील ने वीडियो में कहा, ‘हम तो आपको गुरु मानते हैं, लेकिन लेटेंट में जाकर आपने अपने परिवार को भी शामिल किया था। वहां आपके परिवार का जो अपमान हुआ, वो आप जैसे फैन और मेरे जैसे इंसान से सहा नहीं गया। आपके जितने भी फैंस हैं, उन्हें भी बुरा लगा।’

सुनील ने सवाल किया कि आखिर अर्चना ने इस शो का हिस्सा बनने का फैसला क्यों किया। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि वह अर्चना पर अपने परिवार का अपमान करने का आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनका कहना था कि शो के दौरान उनके परिवार को अपमानित किया गया।

उन्होंने कहा, ‘आपने बेइज्जती नहीं की, लेकिन आपके परिवार की बेइज्जती वहां हो गई।’