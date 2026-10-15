जेलर 2: हिंदी रिलीज को लेकर क्यों हुआ था विवाद? मल्टीप्लेक्स के विरोध से ओटीटी विंडो नियम तक, यहां समझें कारण

फिल्म ‘जेलर 2’ 15 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मगर हिंदी दर्शकों के लिए फिल्म देखना इतना आसान नहीं है। क्योंकि सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कई मशहूर सिनेप्लेक्स चेन में रिलीज नहीं हुई। इसका मुख्य कारण निर्माताओं ओर सिनेप्लेक्स के नियमों के बीच का टकराव बताया जा रहा है। जानें क्या है विवाद?

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क्या है हिंदी डब मामला ?

‘जेलर 2’ की रिलीज के साथ ही अभिनेता रजनीकांत के फैंस फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंचने लगे हैं। मगर हिंदी बेल्ट में फिल्म चुनिंदा थिएटर चेन में ही रिलीज हो सकी। इस बात का नुकसान निर्माताओं समेत फैंस को भी हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बड़े मल्टीप्लेक्सेस में हिंदी डब में रिलीज न होने के कई कारण है।