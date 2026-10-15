जेलर 2 एक्स रिव्यू: क्या पहले पार्ट से बेहतर है 'जेलर 2'? इस बात से निराश हुए फैंस; जानें यूजर्स का रिएक्शन

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None of the sequel have exceeded the part one but Jailer 2 is much more massier than the part one. It has everything in it. This is a wholesome package from Nelson💥💥 #Jailer2 — Its a_r_v (@arvind18yahoo) October 15, 2026

I liked Jailer 2 more than Jailer 1. It was highly entertaining and engaging 🔥 Anirudh did his best. The first half was filled with comedy, and the second half was a meal for Rajini fans. Seeing people say that the second half wasn’t good is honestly shocking. #Jailer2 — Ram (@RamRam25126023) October 15, 2026

Guys don’t listen any one go and watch it’s absolutely Banger 🥵🛐 Never miss theatrical experience with your family #Jailer2 — Dude_X (@itsShadow_X) October 15, 2026

फिल्म देखकर आए कई फैंस ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। कुछ फैंस ने तो इसे पहले पार्ट से काफी बेहतर बताया। एक यूजर ने लिखा, 'किसी भी सीक्वल ने पहले भाग को पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन 'जेलर 2' पहले पार्ट से काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें सब कुछ है। नेल्सन की यह एक शानदार फिल्म है।'वहीं एक यूजर ने लिखा, 'मुझे 'जेलर 2', पहली फिल्म 'जेलर' से ज्यादा पसंद आई। यह फिल्म बेहद मनोरंजक थी और आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है। अनिरुद्ध ने अपना सबसे अच्छा काम किया है। फिल्म का पहला हाफ कॉमेडी से भरपूर था, जबकि दूसरा हाफ रजनीकांत के फैंस के लिए किसी दावत से कम नहीं था। यह देखकर सच में हैरानी होती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म का दूसरा हाफ अच्छा नहीं था।'एक अन्य यूजर ने लिखा, 'दोस्तों, किसी की भी बात मत सुनो, जाओ और फिल्म देखो। यह फिल्म एकदम धमाकेदार है। अपने परिवार के साथ सिनेमाघर में फिल्म देखने का मौका बिल्कुल मत छोड़ना।'