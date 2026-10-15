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जेलर 2 एक्स रिव्यू: क्या पहले पार्ट से बेहतर है 'जेलर 2'? इस बात से निराश हुए फैंस; जानें यूजर्स का रिएक्शन

Thu, 15 Oct 2026 12:16 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 15 Oct 2026 12:16 PM IST
सार

Jailer 2 X Review: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की मच-अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानिए यूजर्स को कैसी लगी फिल्म और इसे लेकर उनका रिएक्शन कैसा है।

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Jailer 2 X Review Is Rajinikanth Jailer 2 Better Than The First Film Fans Disappointed With One Aspect
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को लेकर फैंस में पहले से ही काफी एक्साइटमेंट थी। अब फिल्म आज यानी 15 अक्तूबर को रिलीज हो गई है। जानिए फिल्म देखकर आए फैंस का इसको लेकर कैसा रिव्यू रहा। 
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क्या यूजर्स को बेहतर लगा सेकंड पार्ट? 
फिल्म देखकर आए कई फैंस ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। कुछ फैंस ने तो इसे पहले पार्ट से काफी बेहतर बताया। एक यूजर ने लिखा, 'किसी भी सीक्वल ने पहले भाग को पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन 'जेलर 2' पहले पार्ट से काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें सब कुछ है। नेल्सन की यह एक शानदार फिल्म है।'
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वहीं एक यूजर ने लिखा, 'मुझे 'जेलर 2', पहली फिल्म 'जेलर' से ज्यादा पसंद आई। यह फिल्म बेहद मनोरंजक थी और आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है। अनिरुद्ध ने अपना सबसे अच्छा काम किया है। फिल्म का पहला हाफ कॉमेडी से भरपूर था, जबकि दूसरा हाफ रजनीकांत के फैंस के लिए किसी दावत से कम नहीं था। यह देखकर सच में हैरानी होती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म का दूसरा हाफ अच्छा नहीं था।'
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एक अन्य यूजर ने लिखा, 'दोस्तों, किसी की भी बात मत सुनो, जाओ और फिल्म देखो। यह फिल्म एकदम धमाकेदार है। अपने परिवार के साथ सिनेमाघर में फिल्म देखने का मौका बिल्कुल मत छोड़ना।'
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जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया
इस चीज से निराश हुए फैंस
फिल्म देखकर आए कुछ फैंस ने इसके दूसरे हाफ के प्रति निराशा जाहिर की। उनका कहना था कि जितना शानदार पहला हाफ था, दूसरा हाफ उतना ही निराशाजनक रहा। वहीं कुछ यूजर्स ने मीम्स शेयर कर फिल्म के पहले और दूसरे हाफ की तुलना की। 

एक यूजर ने लिखा, ''जेलर 2', 'जेलर' से बेहतर है। फिल्म देखने में बहुत मजा आया। हालांकि, फिल्म का दूसरा हाफ जरूरी नहीं था।'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'इंटरवल के बाद 'जेलर 2' के 30 मिनट बेहद खराब थे। ये क्या था! फिल्म का पहला हाफ इतना शानदार था, लेकिन दूसरा हाफ पूरी तरह निराश करता है। ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ ऋतिक रोशन ही दूसरे हाफ को बचा सकते हैं। पूरा बकवास!'

Jailer 2 X Review Is Rajinikanth Jailer 2 Better Than The First Film Fans Disappointed With One Aspect
रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 - फोटो : इंस्टाग्राम@sunpictures
'जेलर 2' के बारे में 
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन और सन पिक्चर्स के निर्माण में बनी 'जेलर 2' 15 अक्तूबर को रिलीज हो गई है। इसमें रजनीकांत के साथ विद्या बालन, राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती, एसजे सूर्या, सूरज वेंजारामूडू, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें- जेलर 2: क्या हिंदी में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म? दिल्ली-NCR में यहां देख सकते हैं
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