क्या ऋतिक रोशन ने कॉपी किया सलमान का 'दबंग स्टाइल'?

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि ऋतिक रोशन को स्पोर्ट्स कार से पुलिस स्टेशन पहुंचते और फिर वहां से निकलते हुए देखा जा सकता है। स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से ऋतिक छा गए हैं। उनके स्टाइल की तुलना सलमान खान के 'दबंग' फिल्म के किरदार चुलबुल पांडे से की जा रही है। दरअसल, ऋतिक को सलमान खान वाले स्टाइल में देखा जा सकता है। वायरल क्लिप में वे शर्ट के कॉलर में चश्मा अटकाए दिखे हैं। ऐसा ही स्टाइल फिल्म 'दबंग' में सलमान खान का था, जो काफी वायरल हुआ था।



#HrithikRoshan × #SalmanKhan in #Jailer2 🔥 Hrithik Roshan copying Chulbul Pandey's style of hanging his sunglasses on the back of his collar. https://t.co/o38NJxiy5K — MASS (@Freak4Salman) October 15, 2026