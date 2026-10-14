जेलर 2: ओपनिंग डे पर टूट सकता है ‘एनिमल’ समेत कई फिल्मों का रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में दिखा रजनीकांत का क्रेज
Jailer 2 Advance Booking Collection: फिल्म 'जेलर 2' को लेकर दर्शकों की दीवानगी प्री बुकिंग में नजर आने लगी है। फिल्म ने रिलीज के पहले ही करोड़ों रुपये से ओपनिंग का रुझान दिखा दिया है। जानें 15 अक्तूबर को क्या हो सकता है बॉक्स ऑफिस का समीकरण?
विस्तार
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म साउथ सिनेमा की बहुप्रतिक्षित फिल्मों में से एक है। इस वजह से फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह सिनेमाघरों में प्री बुकिंग के आंकड़ों के जरिए दिखाई दे रहा है।
प्री बुकिंग में कितना पहुंचा कमाई का ग्राफ?
भारतीय सिनेमाघरों में फिल्म ‘जेलर 2’ की एडवांस बुकिंग 10 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। कुछ अंतरराष्ट्रीय सिनेमाघरों में भी फिल्म ने शानदार शुरुआत की। 14 अक्टूबर (बुधवार) की सुबह तक, फिल्म की एडवांस बुकिंग ने ओपनिंग वीकेंड में दुनिया भर में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। हालांकि हिंदी भाषा में फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है।
एक्टर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
फिल्म 'जेलर 2' कल रिलीज होने वाली है। फिल्म ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग 27 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। 2025 में रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ ने एडवांस बुकिंग में 65 करोड़ रुपये से खाता खोला था। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। इस ग्राफ के हिसाब से ‘जेलर 2’ सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्मों में जगह बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘जेलर 2’ 35 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि जेलर 2 दुनिया भर में आसानी से 125 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर सकती है, और संभावित रूप से 140 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं 2023 में रिलीज हुआ ‘जेलर 2’ का पहले भाग ने 48 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग की थी।
फिल्म 'जेलर 2' की कास्ट
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन और सन पिक्चर्स के निर्माण में बनी 'जेलर 2' 15 अक्तूबर 2026 को रिलीज होगी। इसमें रजनीकांत के साथ विद्या बालन, राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती, एसजे सूर्या, सूरज वेंजारामूडू, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक नजर आएंगे।