जेलर 2: ओपनिंग डे पर टूट सकता है ‘एनिमल’ समेत कई फिल्मों का रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में दिखा रजनीकांत का क्रेज

एक्टर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

फिल्म 'जेलर 2' कल रिलीज होने वाली है। फिल्म ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग 27 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। 2025 में रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ ने एडवांस बुकिंग में 65 करोड़ रुपये से खाता खोला था। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया था। इस ग्राफ के हिसाब से ‘जेलर 2’ सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्मों में जगह बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘जेलर 2’ 35 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि जेलर 2 दुनिया भर में आसानी से 125 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर सकती है, और संभावित रूप से 140 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं 2023 में रिलीज हुआ ‘जेलर 2’ का पहले भाग ने 48 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग की थी।