रणबाली ट्रेलर: अंग्रेजों के जुल्म से विद्रोही बने विजय देवरकोंडा, ‘द ममी’ फेम अभिनेता का दिखा खतरनाक अवतार
Ranabaali Trailer: शादी के बाद पहली बार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फिल्म 'रणबाली' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो काफी दमदार है।
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लगभग 4 मिनट के ट्रेलर में दिखाया गया है कि अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म करते हैं। भारतीय उनकी गुलामी करते हैं इसके बावजूद उन्हें बुनियादी जरूरतों से महरूम रखा जाता है। जुल्म से तंग आकर विजय देवरकोंडा बागी बनते हैं। वह अंग्रेजों से बदला लेते हैं। आखिर में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जबरदस्त संघर्ष दिखाई देता है।