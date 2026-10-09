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रणबाली ट्रेलर: अंग्रेजों के जुल्म से विद्रोही बने विजय देवरकोंडा, ‘द ममी’ फेम अभिनेता का दिखा खतरनाक अवतार

Fri, 09 Oct 2026 07:42 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 09 Oct 2026 07:42 AM IST
सार

Ranabaali Trailer: शादी के बाद पहली बार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फिल्म 'रणबाली' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो काफी दमदार है।
 

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vijay deverakonda and rashmika mandanna starrer Ranabaali trailer release
रणबाली - फोटो : यूट्यूब

विस्तार
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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की अदाकारी वाली तेलुगु पीरियड ड्रामा फिल्म 'रणबाली' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी भारत के लोगों पर दमन करते हैं। इसके बाद भारतीयों में विद्रोह पैदा हो जाता है।
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ट्रेलर में क्या है?
लगभग 4 मिनट के ट्रेलर में दिखाया गया है कि अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म करते हैं। भारतीय उनकी गुलामी करते हैं इसके बावजूद उन्हें बुनियादी जरूरतों से महरूम रखा जाता है। जुल्म से तंग आकर विजय देवरकोंडा बागी बनते हैं। वह अंग्रेजों से बदला लेते हैं। आखिर में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जबरदस्त संघर्ष दिखाई देता है।
 

 

 

 

 

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