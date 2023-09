तमिल अभिनेता विजय एंटनी पर बीते दिनों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभिनेता-संगीतकार की बड़ी बेटी मीरा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वहीं, बेटी के निधन के नौ दिन बाद ही विजय काम पर लौटते देखे गए हैं। अभिनेता ने अपनी आगामी फिल्म 'रथम' का प्रचार करने का फैसला किया है। निर्माता जी धनंजयन ने 'रथम' के प्रमोशन इंटरव्यू से विजय की झलकियां साझा की हैं, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल गई हैं।

विजय एंटनी की तस्वीरें साझा करते हुए निर्माता जी धनंजयन ने लिखा, 'व्यावसायिकता का सच्चा उदाहरण विजय एंटनी। सर द्वारा अपने निर्माताओं और दर्शकों की देखभाल-आज विभिन्न चैनलों के साथ प्रमोशन इंटरव्यू का हिस्सा बनकर हमारी फिल्म रथम का समर्थन करना। इंडस्ट्री के लिए एक महान प्रेरणा और बेंचमार्क, उस व्यक्ति द्वारा जो अपनी टीम का समर्थन करने के लिए अपनी व्यक्तिगत त्रासदी से ऊपर उठता है। धन्यवाद महोदय।'

True example of professionalism, care for his Producers & Audience by @vijayantony sir - supporting our film #Raththam by being a part of promotional interviews with @csamudhan @ @Mahima_Nambiar today to various channels. A great inspiration & benchmark for the industry, by the… pic.twitter.com/Fgaxns2Ib5