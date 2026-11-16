तेजा सज्जा: साउथ के अभिनेता ने की सगाई, कौन हैं होने वाली पत्नी? समारोह में शामिल हुईं ये हस्तियां

साउथ के मशहूर अभिनेता तेजा सज्जा ने हैदराबाद में एक निजी समारोह में अपनी होने वाली पत्नी से सगाई कर ली है। खबरों के अनुसार यह पारंपरिक कार्यक्रम बंजारा हिल्स के ताज कृष्णा होटल में आयोजित किया गया था। इसमें परिवार के करीबी सदस्य, दोस्त और कुछ मेहमान शामिल हुए।

सगाई समारोह में पहुंचे ये मेहमान 'हनुमान' फेम अभिनेता की सगाई समारोह में केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, विधायक हरीश राव, अभिनेता शिवाजी, निर्माता साहू गारापति और निर्देशक कार्तिक गट्टमनेनी मौजूद थे। जोड़े के माता-पिता और अन्य रिश्तेदार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

सगाई से कुछ दिन पहले तेजा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। अभिनेता ने एक्स पर मुख्यमंत्री के साथ एक तस्वीर साझा की और बताया कि उन्होंने उन्हें निमंत्रण दिया है।

कौन हैं तेजा सज्जा की होने वाली पत्नी?

डेक्कन क्रॉनिकल से बातचीत में तेजा सज्जा ने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में कुछ जानकारी दी है। अभिनेता के अनुसार वह अमेरिका में रहती हैं और अपने पिता के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती हैं। उन्होंने कहा, 'वह अमेरिका में पली-बढ़ी है और लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहती है। मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसा ही रहे। उसके परिवार का फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं है। वे टेक इंडस्ट्री से जुड़े हैं और वह अपने पिता के साथ काम करती है।'



अभिनेत्री ने अपनी पहचान गुप्त रखने का फैसला किया है, क्योंकि उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है और वह लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद करती हैं।