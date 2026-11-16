तेजा सज्जा: साउथ के अभिनेता ने की सगाई, कौन हैं होने वाली पत्नी? समारोह में शामिल हुईं ये हस्तियां
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 16 Nov 2026 04:28 PM IST
सार
- 'हनुमान' फेम अभिनेता तेजा सज्जा ने हैदराबाद में सगाई कर ली है।
- तेजा सज्जा ने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में कई बातें बताई हैं।
- अभिनेता ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें सगाई में आने का निमंत्रण दिया था।
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विस्तार
साउथ के मशहूर अभिनेता तेजा सज्जा ने हैदराबाद में एक निजी समारोह में अपनी होने वाली पत्नी से सगाई कर ली है। खबरों के अनुसार यह पारंपरिक कार्यक्रम बंजारा हिल्स के ताज कृष्णा होटल में आयोजित किया गया था। इसमें परिवार के करीबी सदस्य, दोस्त और कुछ मेहमान शामिल हुए।
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सगाई समारोह में पहुंचे ये मेहमान
'हनुमान' फेम अभिनेता की सगाई समारोह में केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, विधायक हरीश राव, अभिनेता शिवाजी, निर्माता साहू गारापति और निर्देशक कार्तिक गट्टमनेनी मौजूद थे। जोड़े के माता-पिता और अन्य रिश्तेदार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
'हनुमान' फेम अभिनेता की सगाई समारोह में केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, विधायक हरीश राव, अभिनेता शिवाजी, निर्माता साहू गारापति और निर्देशक कार्तिक गट्टमनेनी मौजूद थे। जोड़े के माता-पिता और अन्य रिश्तेदार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
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तेजा सज्जा ने मुख्यमंत्री को दिया निमंत्रण
सगाई से कुछ दिन पहले तेजा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। अभिनेता ने एक्स पर मुख्यमंत्री के साथ एक तस्वीर साझा की और बताया कि उन्होंने उन्हें निमंत्रण दिया है।
सगाई से कुछ दिन पहले तेजा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। अभिनेता ने एक्स पर मुख्यमंत्री के साथ एक तस्वीर साझा की और बताया कि उन्होंने उन्हें निमंत्रण दिया है।
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कौन हैं तेजा सज्जा की होने वाली पत्नी?
डेक्कन क्रॉनिकल से बातचीत में तेजा सज्जा ने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में कुछ जानकारी दी है। अभिनेता के अनुसार वह अमेरिका में रहती हैं और अपने पिता के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती हैं। उन्होंने कहा, 'वह अमेरिका में पली-बढ़ी है और लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहती है। मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसा ही रहे। उसके परिवार का फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं है। वे टेक इंडस्ट्री से जुड़े हैं और वह अपने पिता के साथ काम करती है।'
अभिनेत्री ने अपनी पहचान गुप्त रखने का फैसला किया है, क्योंकि उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है और वह लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद करती हैं।
डेक्कन क्रॉनिकल से बातचीत में तेजा सज्जा ने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में कुछ जानकारी दी है। अभिनेता के अनुसार वह अमेरिका में रहती हैं और अपने पिता के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती हैं। उन्होंने कहा, 'वह अमेरिका में पली-बढ़ी है और लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहती है। मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि आगे भी ऐसा ही रहे। उसके परिवार का फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं है। वे टेक इंडस्ट्री से जुड़े हैं और वह अपने पिता के साथ काम करती है।'
अभिनेत्री ने अपनी पहचान गुप्त रखने का फैसला किया है, क्योंकि उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है और वह लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद करती हैं।
तेजा सज्जा का वर्कफ्रंट
- तेजा सज्जा की आने वाली फिल्म ‘जॉम्बी रेड्डी 2’ है।
- इस फिल्म का निर्देशन सुपर्ण एस. वर्मा कर रहे हैं, जबकि प्रशांत वर्मा इसके क्रिएटर हैं।
- कन्नड़ अभिनेता उपेंद्र राव और शनाया कपूर भी इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिकाओं में हैं।
- तेजा सज्जा रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ के तेलुगु वर्जन को होस्ट भी कर रहे हैं।