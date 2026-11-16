वाराणसी: टीम ने दी फिल्म से जुड़ी अहम जानकारी, पोस्ट पर लिखा- धमाके के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा

हैदराबाद में हुई है शूटिंग

फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म के जरिए प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। भले ही फिल्म 'वाराणसी' की कहानी वाराणसी शहर पर आधारित है, लेकिन इसकी शूटिंग असली वाराणसी में नहीं हो रही है। इसके बजाय हैदराबाद में वाराणसी शहर और वहां के प्रसिद्ध रत्नेश्वर महादेव मंदिर का एक बहुत बड़ा और असली जैसा सेट तैयार किया गया है।



कब रिलीज होगी फिल्म?

एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही ‘वाराणसी’ 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसकने की खबरें सामने आ रही थीं।