Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   South Cinema ›   anirudh ravichander shared emotional post on his singing and composing career on social media

अनिरुद्ध रविचंदर: 15 साल के सफर को याद कर भावुक हुए कंपोजर, लिखा- ऐसे पलों की हमने सिर्फ कल्पना ही की थी

Mon, 16 Nov 2026 03:08 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 16 Nov 2026 03:08 PM IST
सार

  •  गायक अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफर को याद किया। 
  •  सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्होंने फैंस का शुक्रिया कहा। 
  •  इसके साथ ही उन्होंने पंद्रह साल में गानों से लेकर कॉन्सर्ट तक पहुंचने को खास बताया।

विज्ञापन
anirudh ravichander shared emotional post on his singing and composing career on social media
अनिरुद्ध रविचंदर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

म्यूजिक कंपोजर और गायक अनिरुद्ध रविचंदर के गानों के करोड़ों फैंस हैं। हाल ही में कंपोजर ने काव्या मारन से शादी कर अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की है। अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने करियर और फैंस के बारे में एक नोट शेयर किया।
विज्ञापन

क्या है अनिरुद्ध की पोस्ट? 
गायक अनिरुद्ध रविचंदर ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक मार्मिक संदेश लिखा- ‘आज से 15 साल पहले, इसी दिन, हमारा पहला गाना दुनिया के सामने आया था। और उस दिन से, यह एक निरंतर, अटूट सफर रहा है। 15 साल संगीत, यादों, दीवानगी और जादू से भरे रहे हैं। तमिल से तेलुगु, हिंदी से अंग्रेजी तक, एक भाषा से दूसरी भाषा तक, एक दिल से आप अरबों लोगों तक। स्वतंत्र संगीत, हमारे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ सपनों जैसे सहयोग, किसी भी भाषा में, किसी के भी कहने पर गाना, और देश की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा बनने का सौभाग्य। इस दौरान, हमें देश के कुछ सबसे बड़े निर्देशकों, सितारों और निर्माताओं के साथ काम करने का अवसर मिला, और इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ संगीत और यादें रचने का मौका मिला।’

विज्ञापन
Trending Videos

anirudh ravichander shared emotional post on his singing and composing career on social media
अनिरुद्ध रविचंदर - फोटो : सोशल मीडिया

अपने सफर को किया याद
आगे अपने पोस्ट में अनिरुद्ध ने कहा, ‘स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड्स से लेकर अरबों सुनने वालों तक पहुंचने, दुनिया भर में खचाखच भरे स्टेडियमों में प्रदर्शन करने, टॉप चार्ट्स से लेकर हजारों आवाजों में हमारे गानों को गुनगुनाने तक प्यार बेमिसाल रहा है। कॉन्सर्ट का जोश, ऊर्जा और संगीत को सीमाओं से परे जाते देखने का एहसास, ये ऐसे पल हैं जिनकी हमने सिर्फ कल्पना ही की थी। पंद्रह साल बीत गए। अनगिनत यादें। अभी भी लाखों सपने पूरे करने बाकी हैं। अब स्टूडियो में वापसी हो गई है, और अभी तो और भी बहुत कुछ आना बाकी है। यह तो बस शुरुआत है।’

विज्ञापन

anirudh ravichander shared emotional post on his singing and composing career on social media
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन - फोटो : सोशल मीडिया

अनिरुद्ध - काव्या की शादी
साउथ इंडस्ट्री के मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने काव्या मारन से शादी की है। दोनों ने ग्रीस में एक प्राइवेट सेरेमनी होस्ट की, इसमें उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए थे। शादी के बाद अनिरुद्ध ने इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैंस को यह खुशखबरी दी। इस दौरान अनिरुद्ध और काव्या बेहद क्लासिक लुक में नजर आए थे। अनिरुद्ध ने आइवरी कलर के आउटफिट में नजर आते हुए मैचिंग वेष्टि के साथ कुर्ता पहना और इसके साथ एक लंबी जैकेट कैरी की जिस पर बेहद खूबसूरत और बारीक कढ़ाई की गई थी। दूसरी ओर, काव्या ने ब्लश-पिंक कलर का लहंगा चुना, जिस पर बारीक कढ़ाई और सीक्विन का काम किया गया था।

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Anirudh (@anirudhofficial)


 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed