अनिरुद्ध रविचंदर: 15 साल के सफर को याद कर भावुक हुए कंपोजर, लिखा- ऐसे पलों की हमने सिर्फ कल्पना ही की थी

क्या है अनिरुद्ध की पोस्ट?

गायक अनिरुद्ध रविचंदर ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक मार्मिक संदेश लिखा- ‘आज से 15 साल पहले, इसी दिन, हमारा पहला गाना दुनिया के सामने आया था। और उस दिन से, यह एक निरंतर, अटूट सफर रहा है। 15 साल संगीत, यादों, दीवानगी और जादू से भरे रहे हैं। तमिल से तेलुगु, हिंदी से अंग्रेजी तक, एक भाषा से दूसरी भाषा तक, एक दिल से आप अरबों लोगों तक। स्वतंत्र संगीत, हमारे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ सपनों जैसे सहयोग, किसी भी भाषा में, किसी के भी कहने पर गाना, और देश की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा बनने का सौभाग्य। इस दौरान, हमें देश के कुछ सबसे बड़े निर्देशकों, सितारों और निर्माताओं के साथ काम करने का अवसर मिला, और इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ संगीत और यादें रचने का मौका मिला।’