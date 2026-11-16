अनिरुद्ध रविचंदर: 15 साल के सफर को याद कर भावुक हुए कंपोजर, लिखा- ऐसे पलों की हमने सिर्फ कल्पना ही की थी
- गायक अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफर को याद किया।
- सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्होंने फैंस का शुक्रिया कहा।
- इसके साथ ही उन्होंने पंद्रह साल में गानों से लेकर कॉन्सर्ट तक पहुंचने को खास बताया।
विस्तार
क्या है अनिरुद्ध की पोस्ट?
गायक अनिरुद्ध रविचंदर ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक मार्मिक संदेश लिखा- ‘आज से 15 साल पहले, इसी दिन, हमारा पहला गाना दुनिया के सामने आया था। और उस दिन से, यह एक निरंतर, अटूट सफर रहा है। 15 साल संगीत, यादों, दीवानगी और जादू से भरे रहे हैं। तमिल से तेलुगु, हिंदी से अंग्रेजी तक, एक भाषा से दूसरी भाषा तक, एक दिल से आप अरबों लोगों तक। स्वतंत्र संगीत, हमारे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ सपनों जैसे सहयोग, किसी भी भाषा में, किसी के भी कहने पर गाना, और देश की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा बनने का सौभाग्य। इस दौरान, हमें देश के कुछ सबसे बड़े निर्देशकों, सितारों और निर्माताओं के साथ काम करने का अवसर मिला, और इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ संगीत और यादें रचने का मौका मिला।’
अपने सफर को किया याद
आगे अपने पोस्ट में अनिरुद्ध ने कहा, ‘स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड्स से लेकर अरबों सुनने वालों तक पहुंचने, दुनिया भर में खचाखच भरे स्टेडियमों में प्रदर्शन करने, टॉप चार्ट्स से लेकर हजारों आवाजों में हमारे गानों को गुनगुनाने तक प्यार बेमिसाल रहा है। कॉन्सर्ट का जोश, ऊर्जा और संगीत को सीमाओं से परे जाते देखने का एहसास, ये ऐसे पल हैं जिनकी हमने सिर्फ कल्पना ही की थी। पंद्रह साल बीत गए। अनगिनत यादें। अभी भी लाखों सपने पूरे करने बाकी हैं। अब स्टूडियो में वापसी हो गई है, और अभी तो और भी बहुत कुछ आना बाकी है। यह तो बस शुरुआत है।’
अनिरुद्ध - काव्या की शादी
साउथ इंडस्ट्री के मशहूर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने काव्या मारन से शादी की है। दोनों ने ग्रीस में एक प्राइवेट सेरेमनी होस्ट की, इसमें उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए थे। शादी के बाद अनिरुद्ध ने इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैंस को यह खुशखबरी दी। इस दौरान अनिरुद्ध और काव्या बेहद क्लासिक लुक में नजर आए थे। अनिरुद्ध ने आइवरी कलर के आउटफिट में नजर आते हुए मैचिंग वेष्टि के साथ कुर्ता पहना और इसके साथ एक लंबी जैकेट कैरी की जिस पर बेहद खूबसूरत और बारीक कढ़ाई की गई थी। दूसरी ओर, काव्या ने ब्लश-पिंक कलर का लहंगा चुना, जिस पर बारीक कढ़ाई और सीक्विन का काम किया गया था।