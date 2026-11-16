श्रुति हासन: कमल-सारिका के अलग होने के बाद भी बेटी के मन में बसी है उनकी लव स्टोरी, बताया कैसा हो हमसफर

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उन्होंने बताया कि भले ही उनके माता-पिता आज साथ नहीं हैं, लेकिन जब वे एक-दूसरे के साथ थे, तब उनके बीच बेहद गहरा प्यार था। दोनों न सिर्फ एक-दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते थे, बल्कि साथ मिलकर काम करना और नई चीजें बनाना भी उन्हें अच्छा लगता था। श्रुति ने बताया कि बचपन में माता-पिता के रिश्ते को देखकर ही उनके मन में अपने होने वाले पार्टनर को लेकर एक खास सोच बनी थी। विज्ञापन साउथ और बॉलीवुड अभिनेत्री श्रुति हासन अपनी फिल्मों के साथ-साथ बेबाक अंदाज और निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। अभिनेत्री शादी और रिश्तों को लेकर कई बार अपनी राय रख चुकी हैं। अब एक बार फिर श्रुति ने अपनी पर्सनल लाइफ और माता-पिता कमल हासन व सारिका के रिश्ते पर खुलकर बात की है।

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क्या बोलीं श्रुति हासन?

एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए, श्रुति हासन से पूछा गया कि उनके माता-पिता के रिश्ते ने साथी को लेकर उनकी उम्मीदों को किस तरह प्रभावित किया। इस पर अभिनेत्री ने कहा, 'हर कोई जानता है कि मेरे माता-पिता अब साथ नहीं हैं। लेकिन जब वे साथ थे, तब उनके बीच बहुत प्यार था। बहुत गहरा प्यार था और वे एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते थे। उन्हें साथ में काम करना और चीजें बनाना पसंद था। वे एक-दूसरे के क्रिएटिव पार्टनर भी थे।'



श्रुति ने आगे बताया कि बचपन में ही उन्होंने सोच लिया था कि जब वह बड़ी होंगी और उनकी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड या पति आएगा, तो दोनों को साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। उनके मुताबिक, रिश्ते में सिर्फ एक-दूसरे के साथ रहना ही नहीं, बल्कि मिलकर कुछ बनाना और एक-दूसरे का साथ देना भी जरूरी है।

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कब अलग हुए थे कमल हासन और सारिका

बता दें कि कमल हासन और सारिका ने साल 1988 में शादी की थी। दोनों की दो बेटियां श्रुति हासन और अक्षरा हासन हैं। हालांकि, शादी के करीब 14 साल बाद साल 2002 में दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद साल 2004 में उनका तलाक हो गया। भले ही दोनों का रिश्ता आगे नहीं चल पाया, लेकिन श्रुति के मन में उनके साथ बिताए गए वक्त और उनके आपसी जुड़ाव की यादें आज भी खास जगह रखती हैं।



माता-पिता ने नहीं बिगड़ने दी परवरिश

बातचीत में श्रुति ने अपनी परवरिश को लेकर भी दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उनके माता-पिता ने उन्हें कभी जरूरत से ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। उनके पिता कमल हासन खासतौर पर स्कूल के दिनों में उनकी हर मांग पूरी नहीं करते थे।



उस वक्त भले ही उन्हें यह बात समझ नहीं आती थी, लेकिन बड़ी होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि माता-पिता का यह तरीका उनकी परवरिश के लिए कितना जरूरी था। उन्होंने उन्हें जिंदगी की अहमियत और चीजों को पाने के लिए मेहनत करने की सीख दी।

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शादी को क्यों जरूरी नहीं मानती श्रुति हासन?

श्रुति हासन पहले भी शादी को लेकर अपने विचार साफ कर चुकी हैं। वह कई बार कह चुकी हैं कि उन्हें किसी के साथ रहना और एक-दूसरे का साथ पसंद है, लेकिन इसके लिए शादी करना जरूरी नहीं मानतीं।



आर्टिस्ट शांतनु हजारिका के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी उनका यही नजरिया रहा। दोनों करीब चार साल तक साथ रहे और साल 2024 में आपसी सहमति से अलग हो गए। इसके बाद श्रुति ने खुद के सिंगल होने की पुष्टि की थी और बताया था कि फिलहाल उनका ध्यान अपने काम और खुद के विकास पर है।