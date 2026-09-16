सूर्या-ज्योतिका: 20 साल बाद फिर दूल्हा-दुल्हन बने कपल, चर्च में लिए सात जन्मों के वचन, याट पर जमकर की मस्ती

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चर्च में हुई इस खास सेरेमनी के लिए ज्योतिका ने सफेद रंग का खूबसूरत ब्राइडल गाउन पहना था। वहीं सूर्या भी व्हाइट टक्सीडो में नजर आए। इस दौरान दोनों के बच्चे दिया और देव भी खास भूमिका में नजर आए। दोनों ने अपने माता-पिता को चर्च तक पहुंचाया, जिसके बाद सूर्या और ज्योतिका ने एक बार फिर शादी की कसमें दोहराईं।इस खास मौके पर सूर्या के भाई और अभिनेता कार्थी भी अपनी पत्नी रंजनी के साथ मौजूद रहे। वहीं ज्योतिका के परिवार के सदस्य, उनकी बहन और भाई भी अपने पार्टनर्स के साथ इस जश्न का हिस्सा बने। इस तरह कपल ने अपनी 20वीं सालगिरह को किसी बड़े आयोजन की बजाय अपने करीबी लोगों के साथ खास बनाया।शादी की रस्म के दौरान सूर्या और ज्योतिका ने परिवार, प्यार, सेहत, बच्चों और रिश्तों को लेकर एक-दूसरे से वादे किए। सेरेमनी के बाद दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए भी नजर आए। इस पल ने पूरे सेलिब्रेशन को और भी खास बना दिया।चर्च में रस्में पूरी करने के बाद सेलिब्रेशन यॉट पर पहुंचा। यहां सूर्या और ज्योतिका ने अपने आउटफिट भी बदले और परिवार और दोस्तों के साथ खूब समय बिताया। यॉट से सामने आई तस्वीरों में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में कपल के साथ उनके बच्चे और करीबी लोग भी दिखाई दे रहे हैं।ज्योतिका ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मस्ती, हंसी और हमारे सबसे प्यारे लोगों के साथ जिंदगी भर की याद।' इसके अलावा कपल ने कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'हमारे खास दिन के कुछ पल परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं।'बता दें कि सूर्या और ज्योतिका की शादी 11 सितंबर 2006 को चेन्नई में हुई थी। दोनों की मुलाकात फिल्मों में साथ काम करने के दौरान हुई थी और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। शादी के 20 साल पूरे होने पर कपल ने फिर से अपनी शादी की कसमें दोहराकर इस रिश्ते को एक बार फिर खास अंदाज में सेलिब्रेट किया।