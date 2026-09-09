बिग बॉस 20: किस बात पर भिड़ीं अरिश्फा और आम्रपाली? पहले ही हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए चार लोग
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 09 Sep 2026 08:22 AM IST
सार
Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' में शो शुरू होते ही कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। अब नए प्रोमो में अरिश्फा खान और आम्रपाली दुबे के बीच जोरदार बहस होती नजर आ रही है। साथ ही चार कंटेस्टेंट बेघर होने के लिए नॉमिनेट भी किए जा चुके हैं।
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विस्तार
नए जारी हुए प्रोमो में जहां एक तरफ अरिश्फा और आम्रपाली के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है, वहीं 4 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट भी कर दिया गया है। साथ ही एपिसोड का अंत रैपर बादशाह की बातचीत पर ईशा की चुप्पी से होता है। जानिए तीसरे दिन क्या रहा खास।
क्यों हुई अरिश्फा और आम्रपाली में बहस?
वीडियो में अरिश्फा खान, आम्रपाली दुबे के उन्हें बच्चा कहने पर उनसे भिड़ती नजर आती हैं। अरिश्फा सभी घरवालों के सामने कहती हैं, 'आप सभी को लगता है कि मैं बच्ची हूं, लेकिन मेरा दिमाग आप सभी से ज्यादा तेज है।' इस पर आम्रपाली दुबे तुरंत उन्हें ताना मारते हुए कहती हैं, 'यार, रील कट रही है, रील कट रही है... बस कर।'
आम्रपाली की बात सुनकर अरिश्फा भी तुरंत पलटवार करती हैं और कहती हैं, 'मुझे रील कटवाने की जरूरत नहीं है, मेरी रील ऐसे ही कट जाती है।' इसके बाद बहस और बढ़ जाती है और आम्रपाली अरिश्फा से कहती हैं, 'हाथ लगाना नहीं, बस बात कर।' इसके बाद अरिश्फा गुस्से में घर के सभी सदस्यों को 'हिपोक्रेट्स' यानी दोहरे चेहरे वाला कह देती हैं।
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अरिश्फा की इस बात पर माहि विज बीच में आती हैं और पूछती हैं, 'किस बात के हिपोक्रेट्स?' इसके बाद वह गुस्से में अरिश्फा से कहती हैं, 'आपको बोला?' वहीं, आम्रपाली भी अरिश्फा पर चिल्लाते हुए कहती हैं, 'मैं हिपोक्रेट हूं तो तू बच्ची है, चल।'
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क्यों हुई अरिश्फा और आम्रपाली में बहस?
वीडियो में अरिश्फा खान, आम्रपाली दुबे के उन्हें बच्चा कहने पर उनसे भिड़ती नजर आती हैं। अरिश्फा सभी घरवालों के सामने कहती हैं, 'आप सभी को लगता है कि मैं बच्ची हूं, लेकिन मेरा दिमाग आप सभी से ज्यादा तेज है।' इस पर आम्रपाली दुबे तुरंत उन्हें ताना मारते हुए कहती हैं, 'यार, रील कट रही है, रील कट रही है... बस कर।'
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आम्रपाली की बात सुनकर अरिश्फा भी तुरंत पलटवार करती हैं और कहती हैं, 'मुझे रील कटवाने की जरूरत नहीं है, मेरी रील ऐसे ही कट जाती है।' इसके बाद बहस और बढ़ जाती है और आम्रपाली अरिश्फा से कहती हैं, 'हाथ लगाना नहीं, बस बात कर।' इसके बाद अरिश्फा गुस्से में घर के सभी सदस्यों को 'हिपोक्रेट्स' यानी दोहरे चेहरे वाला कह देती हैं।
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अरिश्फा की इस बात पर माहि विज बीच में आती हैं और पूछती हैं, 'किस बात के हिपोक्रेट्स?' इसके बाद वह गुस्से में अरिश्फा से कहती हैं, 'आपको बोला?' वहीं, आम्रपाली भी अरिश्फा पर चिल्लाते हुए कहती हैं, 'मैं हिपोक्रेट हूं तो तू बच्ची है, चल।'
नॉमिनेशन में क्या हुआ?
वोटिंग प्रोसेस के आखिर में कनिका मान, उदिती सिंह, अरिश्फा खान और लव गिल इस हफ्ते नॉमिनेट हो गए हैं। अब देखना होगा कि इन चारों में से किसका सफर शो में यहीं खत्म होता है।
वोटिंग प्रोसेस के आखिर में कनिका मान, उदिती सिंह, अरिश्फा खान और लव गिल इस हफ्ते नॉमिनेट हो गए हैं। अब देखना होगा कि इन चारों में से किसका सफर शो में यहीं खत्म होता है।
बादशाह की बात पर ईशा ने साधी चुप्पी
एपिसोड के आखिरी पलों में युग, ईशा और रीति किचन एरिया में बैठे थे। इसी दौरान युग ने खुद को 'बादशाह' बताया, जिस पर ईशा ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जब युग से एजुकेशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपना नाम बताने के बजाय सिर्फ 'एक्स' कहा और आगे बोले, 'पता नहीं, नो कमेंट्स।' युग ने यह भी हैरानी जताई और कहा कि उन्हें पहले अपने रिश्ते के बारे में भी पता नहीं था।
इस प्रोमो को देखकर साफ है कि बिग बॉस 20 के घर में आने वाले दिनों में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर लड़ाई और ड्रामा देखने को मिलने वाला है।
ये भी पढ़ें- अक्षय कुमार @59: क्यों हर सिचुएशन में जेन-जी के फेवरेट हैं खिलाड़ी कुमार? अभिनय के अलावा यहां भी दबदबा कायम
एपिसोड के आखिरी पलों में युग, ईशा और रीति किचन एरिया में बैठे थे। इसी दौरान युग ने खुद को 'बादशाह' बताया, जिस पर ईशा ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जब युग से एजुकेशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपना नाम बताने के बजाय सिर्फ 'एक्स' कहा और आगे बोले, 'पता नहीं, नो कमेंट्स।' युग ने यह भी हैरानी जताई और कहा कि उन्हें पहले अपने रिश्ते के बारे में भी पता नहीं था।
इस प्रोमो को देखकर साफ है कि बिग बॉस 20 के घर में आने वाले दिनों में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर लड़ाई और ड्रामा देखने को मिलने वाला है।
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