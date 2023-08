Follow Us

साउथ फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रजनीकांत इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'जेलर' की सफलता का आनंद ले रहे हैं। सुपरस्टार की फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं। जहां एक तरफ टिकट खिड़की पर फिल्म की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत भी लगातार अलग-अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रजनीकांत के मंदिर जाने और मुलाकातों का यह दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बस डिपो के बाद अभिनेता ने राघवेंद्र मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया।

#WATCH | Superstar Rajinikanth paid a surprise visit to depot number 4 of BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) in Bengaluru, Karnataka today.