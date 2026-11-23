अभिनेत्री तृषा कृष्णन के फैंस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ उनके राजनीतिक भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। फैंस के एक समूह ने 'इलैया पुराची थलैवी तृषा' नाम का एक मंच शुरू किया है। उन्हें पूरा भरोसा है कि तृषा आगे चलकर विजय के साथ राजनीति में कदम रखेंगी।

क्या है मंच बयान? इस मंच ने एक प्रेस रिलीज में कहा, 'हमें विश्वास है कि अपने जन-कल्याण कार्यों के जरिए, तृषा मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर राजनीतिक सफर शुरू करेंगी। जब वे दोनों राजनीति में एक साथ काम करेंगे, तो तमिलनाडु का विकास और बेहतर होगा।'

मंच ने जयललिता से की तृषा की तुलना

इस मंच ने तृषा को 'इलैया पुराची थलैवी' (युवा क्रांतिकारी नेता) की उपाधि भी दी है। उन्होंने तृषा की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता से की है। तमिलनाडु में जयललिता को 'पुराची थलैवी' (क्रांतिकारी नेता) के नाम से जाना जाता था। तृषा के व्यक्तित्व को दिवंगत AIADMK नेता जयललिता जैसा बताते हुए मंच ने उन्हें जयललिता की उत्तराधिकारी कहा है। उनका कहना है कि यह उपाधि दोनों महिलाओं के बीच देखी गई समानताओं के आधार पर चुनी गई है।



मंच ने की जयललिता की तारीफ

जयललिता के प्रति अपना सम्मान जताते हुए इस मंच ने मुख्यमंत्री के रूप में उनके प्रशासनिक कौशल को याद किया। उन्होंने बताया कि जयललिता को पूरे तमिलनाडु की हर गतिविधि की गहरी जानकारी रहती थी और वह सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर कड़ी नजर रखती थीं।