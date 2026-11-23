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Pallavi at Puttaparthi https://t.co/tEQtBP7Tnv — jagadeesh (@jagadeesh_49) November 22, 2026

साई पल्लवी को अक्सर नए साल और खास मौकों पर पुट्टपर्थी में देखा जाता है। अब प्रशांति निलयम के साई कुलवंत हॉल से उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में एक्ट्रेस आंखें बंद करके प्रार्थना करती नजर आ रही हैं। वहीं, कुछ वीडियो में वह दूसरे भक्तों के साथ भजन गाती भी दिखाई दे रही हैं।एक फैन ने सोमवार को होने वाले शताब्दी समारोह का एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें कई महिलाएं भजन गाते हुए आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके साथ सबसे आगे साई पल्लवी भी चल रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस बेहद सादे सलवार सूट में दिखाई दीं। समारोह के लिए पूरे पुट्टपर्थी को रंग-बिरंगे झंडों से सजाया गया है।