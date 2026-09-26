कल्कि 2: अगले साल के बीच तक फिल्म की शूटिंग होगी पूरी, डायरेक्टर ने दिया बड़ा अपडेट; रिलीज डेट का किया खुलासा!

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कब शुरू होगी सीक्वल की शूटिंग?

प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन की मच अवेटेड फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वैरायटी इंडिया से बातचीत में डायरेक्टर नाग अश्विन ने बताया, 'हम अक्टूबर के बीच से रेगुलर शूटिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास सभी कलाकारों की कॉल शीट मौजूद हैं। इस साल की शुरुआत में हमने कमल सर और बच्चन सर के साथ कुछ अलग-अलग सीन शूट किए थे। हम प्रभास की कॉल शीट का इंतजार कर रहे थे और अब वह भी तय हो गई है।'

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प्रभास स्टारर ‘कल्कि 2898 एडी’ की जबरदस्त सफलता के बाद अब मेकर्स इसके अगले पार्ट की तैयारी में जुट गए हैं। पहले पार्ट के बाद से ही फैंस इसके अगले हिस्से का इंतजार कर रहे हैं। जानिए कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी ‘कल्कि 2’।