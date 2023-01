साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म आरआरआर सुपरहिट रही। इसके गाने 'नाटू नाटू' को भी लोगों ने काफी पसंद किया। इस गाने को ऑस्कर अवॉर्ड के लिए भी नामांकित किया गया। अब इसी गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटिगरी में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड हासिल किया, जिसकी जानकारी गोल्डन ग्लोब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा की गई। इस अवॉर्ड के जीतने के बाद फिल्म आरआरआर को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड मिलने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की।

A very special accomplishment! Compliments to @mmkeeravaani, Prem Rakshith, Kaala Bhairava, Chandrabose, @Rahulsipligunj. I also congratulate @ssrajamouli, @tarak9999, @AlwaysRamCharan and the entire team of @RRRMovie. This prestigious honour has made every Indian very proud. https://t.co/zYRLCCeGdE