द पैराडाइज: फिल्म की आलोचना पर नानी का रिएक्शन, पोस्ट शेयर कर कहा- ‘ट्रोल्स देखकर मजा आया, कमियां भी सीखीं’

I have seen all your reactions and responses. I’ve received all your love and equally enjoyed your hilarious trolls. I’m heartwarmed by the way audience have owned the film, and also learnt from the flaws that critics and reviewers have pointed out.



Thank you for everything is… — Nani (@NameisNani) September 25, 2026

नानी ने फिल्म बनाने में लगी मेहनत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'हमने ‘द पैराडाइज’ को आपको एक अलग अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत और पसीने से बनाया है। अब यह फिल्म आपकी है, आप इसे सेलिब्रेट और जज करें।'आखिर में नानी ने फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और उन्हें मिले प्यार के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह और उन्हें मिला प्यार देखकर वह खुद को बहुत आभारी महसूस कर रहे हैं।