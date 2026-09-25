द पैराडाइज: फिल्म की आलोचना पर नानी का रिएक्शन, पोस्ट शेयर कर कहा- ‘ट्रोल्स देखकर मजा आया, कमियां भी सीखीं’
The Paradise: अभिनेता नानी ने अपनी हालिया फिल्म ‘द पैराडाइज’ को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर रिएक्शन दिया है। जानिए उन्होंने क्या कहा।
विस्तार
जो कमियां बताई हैं, उनसे मैंने सीखा भी है
नानी ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने आप सभी के रिएक्शन देखे हैं। मुझे आपका सारा प्यार मिला और मैंने आपके मजेदार ट्रोल्स का भी उतना ही आनंद लिया। इस बात से मेरा दिल खुश है कि दर्शकों ने फिल्म को अपना लिया है। साथ ही आलोचकों और रिव्यू करने वालों ने जो कमियां बताई हैं, उनसे मैंने सीखा भी है।'
अभिनेता ने आगे दर्शकों के सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, 'हर चीज के लिए धन्यवाद, मैं बस इतना ही कह सकता हूं।'
नानी ने फिल्म बनाने में लगी मेहनत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'हमने ‘द पैराडाइज’ को आपको एक अलग अनुभव देने के लिए बहुत मेहनत और पसीने से बनाया है। अब यह फिल्म आपकी है, आप इसे सेलिब्रेट और जज करें।'
आखिर में नानी ने फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और उन्हें मिले प्यार के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह और उन्हें मिला प्यार देखकर वह खुद को बहुत आभारी महसूस कर रहे हैं।
नानी का पोस्ट-
I have seen all your reactions and responses. I’ve received all your love and equally enjoyed your hilarious trolls. I’m heartwarmed by the way audience have owned the film, and also learnt from the flaws that critics and reviewers have pointed out.— Nani (@NameisNani) September 25, 2026
Thank you for everything is…
- ‘द पैराडाइज’ का निर्देशन श्रीकांत ओडेला ने किया है।
- इसे एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले रिलीज किया गया है।
- फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत कुल आठ भाषाओं में रिलीज हुई है।
- फिल्म में नानी, राघव जुयाल के अलावा मोहनलाल, सोनाली बेंद्रे और संपत राज अहम भूमिकाओं में हैं।
- ‘द पैराडाइज’ का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।
ये भी पढ़ें- लालबागचा राजा: शाहरुख-रणवीर से अनन्या तक, इस साल मुंबई के राजा के दर्शन करने पहुंचे ये सितारे; देखें तस्वीरें