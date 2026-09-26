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जेलर 2: रजनीकांत की फिल्म का गाना हुआ रिलीज, सुपरस्टार के स्टारडम की दिखी झलक; यूजर्स ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

Sat, 26 Sep 2026 09:23 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sat, 26 Sep 2026 09:23 AM IST
सार

Jailer 2 New Song One Sun One Moon: साल 2023 में आई एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'जेलर' को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब मेकर्स लगभग तीन साल बाद इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का नया गाना 'वन सन, वन मून' रिलीज हो गया है।

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Jailer 2 Rajinikanth Films New Song One Sun One Moon Out Anirudh Ravichander Celebrates Actor Stardom
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' - फोटो : इंस्टाग्राम@sunpictures

विस्तार
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रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' अगले महीने अक्टूबर में रिलीज होने के लिए तैयार है। ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स लगातार इसके गाने जारी कर रहे हैं। हाई-एनर्जी गाने 'अला बोलेलो' के बाद अब फिल्म का दूसरा गाना 'वन सन, वन मून' का लिरिकल वीडियो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है।
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'वन सन, वन मून' में रजनीकांत की विरासत और उनके स्टारडम को दिखाया गया है। इस लिरिकल वीडियो में 'जेलर' के सीक्वल से रजनीकांत की कुछ नई झलकियां भी देखने को मिलती हैं।
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रजनीकांत - फोटो : इंस्टाग्राम@sunpictures
किसने किया है 'वन सन, वन मून' को कंपोज
  • फिल्म 'जेलर 2' के गाने 'वन सन, वन मून' को अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है।
  • इसे अनिरुद्ध और एमएस कृष्णा ने गाया है।
  • गाने के बोल हाइजेनबर्ग और सुपर सुबू ने लिखे हैं।

यूजर्स ने दी कैसी प्रतिक्रिया?
रजनीकांत की फिल्म के नए गाने 'वन सन, वन मून' को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अलग-अलग रिएक्शन भी दिए हैं। एक शख्स ने लिखा, 'थलाइवर की बात हो तो अनिरुद्ध पागल हो जाते हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'वन सन, वन मून, वन अनिरुद्ध। तीसरे यूजर ने लिखा, 'रोंगटे खड़े होना तय है।'
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रजनीकांत-धनुष - फोटो : एक्स
क्यों धनुष ने आगे बढ़ाई 'ओम: चैप्टर 1' की रिलीज डेट
'जेलर 2' को लेकर बढ़ी चर्चा का असर दूसरे फिल्ममेकर्स के रिलीज प्लान पर भी पड़ा है। हाल ही में अभिनेता धनुष ने घोषणा की कि उनकी आने वाली फिल्म 'ओम: चैप्टर 1' 16 अक्टूबर को रिलीज नहीं होगी। इस फिल्म में ममूटी भी नजर आएंगे। उन्होंने रजनीकांत की 'जेलर 2' से क्लैश से बचने के लिए फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
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'जेलर 2' - फोटो : X
कब रिलीज होगी फिल्म 'जेलर 2'
  • 'जेलर 2' का निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार ने किया है।
  • इसे सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है।
  • फिल्म में रजनीकांत के अलावा शिवराज कुमार, विद्या बालन, राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और सूरज वेंजारामूडु भी नजर आएंगे।
  • यह फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 
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