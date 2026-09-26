जेलर 2: रजनीकांत की फिल्म का गाना हुआ रिलीज, सुपरस्टार के स्टारडम की दिखी झलक; यूजर्स ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

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'वन सन, वन मून' में रजनीकांत की विरासत और उनके स्टारडम को दिखाया गया है। इस लिरिकल वीडियो में 'जेलर' के सीक्वल से रजनीकांत की कुछ नई झलकियां भी देखने को मिलती हैं।

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रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' अगले महीने अक्टूबर में रिलीज होने के लिए तैयार है। ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स लगातार इसके गाने जारी कर रहे हैं। हाई-एनर्जी गाने 'अला बोलेलो' के बाद अब फिल्म का दूसरा गाना 'वन सन, वन मून' का लिरिकल वीडियो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है।