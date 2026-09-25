द पैराडाइज: क्या सोचकर फिल्म चुनते हैं नानी? एक्टर ने किया खुलासा; एक्शन फिल्मों पर कही ये बात

नानी ने यह भी बताया कि उनका बेटा अभी ‘द पैराडाइज’ नहीं देख सकता। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, इसलिए अर्जुन को इसे देखने के लिए अभी कुछ साल इंतजार करना होगा।चेन्नई में फिल्म के प्रमोशन के दौरान नानी ने बताया कि उनका बेटा उनसे पूछ रहा था कि क्या वह ‘द पैराडाइज’ देख सकता है। इस पर उन्होंने उससे कहा कि फिल्म रिलीज होते ही वह इसे नहीं देख सकता, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि वह इसके लिए तैयार है, तब वह फिल्म देख सकेगा।जब नानी से पूछा गया कि ऐसी फिल्में करने से क्या वह फैमिली ऑडियंस खो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के तौर पर उन्हें हर तरह की फिल्मों और जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की इंटेंसिटी, परफॉर्मेंस और जॉनर को एक खास तरीके से ही किया जा सकता है।