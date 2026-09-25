द पैराडाइज: क्या सोचकर फिल्म चुनते हैं नानी? एक्टर ने किया खुलासा; एक्शन फिल्मों पर कही ये बात
Nani: साउथ एक्टर नानी इन दिनों फिल्म ‘द पैराडाइज’ में नजर आ रहे हैं। अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर अपनी फिल्में चुनने पर खुलकर बात करते दिख रहे हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
विस्तार
बेटे अर्जुन को ध्यान में रखकर फिल्में चुनते हैं नानी
नानी ने टिकटिंग ऐप डिस्ट्रिक्ट के साथ ‘द पैराडाइज’ के लिए एक प्रमोशनल वीडियो शूट किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका बेटा बड़ा होकर जब उनकी फिल्में देखेगा, तो वह नहीं चाहते कि उन्हें कोई ऐसा सीन देखकर असहज महसूस हो।
नानी ने कहा, 'अब जब यह लड़का बड़ा होकर 15 साल का होगा और इसे देखेगा, तो क्या मुझे चैनल बदलना पड़ेगा? क्या मुझे इसे देखकर शर्मिंदा होना पड़ेगा?'
उन्होंने माना कि बेटे के होने से उनकी फिल्में चुनने के फैसले पर असर पड़ा है। अभिनेता ने कहा, 'इसने मेरी फिल्मों की पसंद को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित किया है।'
नानी ने यह भी बताया कि उनका बेटा अभी ‘द पैराडाइज’ नहीं देख सकता। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, इसलिए अर्जुन को इसे देखने के लिए अभी कुछ साल इंतजार करना होगा।
चेन्नई में फिल्म के प्रमोशन के दौरान नानी ने बताया कि उनका बेटा उनसे पूछ रहा था कि क्या वह ‘द पैराडाइज’ देख सकता है। इस पर उन्होंने उससे कहा कि फिल्म रिलीज होते ही वह इसे नहीं देख सकता, लेकिन जब उन्हें लगेगा कि वह इसके लिए तैयार है, तब वह फिल्म देख सकेगा।
जब नानी से पूछा गया कि ऐसी फिल्में करने से क्या वह फैमिली ऑडियंस खो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के तौर पर उन्हें हर तरह की फिल्मों और जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की इंटेंसिटी, परफॉर्मेंस और जॉनर को एक खास तरीके से ही किया जा सकता है।
देखें वीडियो-
- ‘द पैराडाइज’ का निर्देशन श्रीकांत ओडेला ने किया है।
- इसे एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले रिलीज किया गया है।
- फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत कुल आठ भाषाओं में रिलीज हुई है।
- फिल्म में नानी, राघव जुयाल के अलावा मोहनलाल, सोनाली बेंद्रे और संपत राज अहम भूमिकाओं में हैं।
- ‘द पैराडाइज’ का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।
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