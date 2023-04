साउथ सिनेमा से एक बुरी खबर सामने आ रही है। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार ममूटी की मां फातिमा इस्माइल का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वह 93 वर्ष की थीं। उम्र संबंधी बीमारी से पीड़ित होने के बाद उन्हें कोच्चि के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज भी चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ममूटी की मां के निधन पर सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं।

Spoke to ⁦@mammukka⁩ this morning to express my sincere condolences on the passing of his mother. As I have grown older I have become much closer to my own mother, & I am aware of the preciousness of this irreplaceable bond. May he find the peace of mind to cope w/his loss. pic.twitter.com/s7ThIIb8lz