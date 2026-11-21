अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन का रिसेप्शन शनिवार को चेन्नई में होने जा रहा है। इस खास जश्न में राजनैतिक गलियारों से फिल्मी दुनिया तक के कई सेलेब्स शामिल होंगे। महेश बाबू, केन विलियमसन और डेल स्टेन समारोह में शामिल होने के लिए पहले ही चेन्नई पहुंच चुके हैं।

विज्ञापन





यह सेलेब्स पहुंचे चेन्नई

चेन्नई में आज होने वाले इस रिसेप्शन में साउथ अभिनेता महेश बाबू अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत की हस्तियां केन विलियमसन, डेनियल वेटोरी और डेल स्टेन अपने परिवार के साथ समारोह में शिरकत करने मौजूद हैं। यह ग्रैंड रिसेप्शन आईटीसी चोला में होने जा रहा है।