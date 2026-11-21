चेन्नई में होगा कपल रिसेप्शन

अनिरुद्ध और काव्या 21 नवंबर को चेन्नई में एक भव्य रिसेप्शन हे रहे हैं। इस जश्न का कई बड़ी हस्तियां हिस्सा बनेंगी। इस वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी मेहमानों की सूची में शामिल है।



#KavyaMaran reportedly gifted gold rings to all Sun Group employees as part of the wedding. https://t.co/2QG3BlzTeK — ‘’ (@chill_guys22) November 21, 2026