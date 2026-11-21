काव्या मारन रिसेप्शन: जश्न से पहले स्टाफ में बांटी खुशियां, कीमती तोहफा पाकर खुश हुए कर्मचारी; देखें वीडियो
- अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन का 21 नवंबर को चेन्नई में रिसेप्शन है।
- इसी बीच काव्या अपने स्टाफ को दिये गिफ्ट की वजह से चर्चा में हैं।
- गिफ्ट का वीडियो उनके एक स्टाफ मेंबर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
विस्तार
संगीतकार और गायक अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इस शादी की धूम फैंस के लेकर सेलेब्स के स्टाफ तक मची हुई है। इसी बीच काव्या ने अपनी शादी का अनोखा तोहफा दे कर अपने साथियों को और खुश कर दिया है।
दुल्हन ने क्या दिया स्टाफ को तोहफा?
नई नवेली दुल्हन बनीं काव्या मारन ने अपने स्टाफ को कीमती तोहफा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काव्या ने अपने स्टाफ को सोने की आंगूठियां दी हैं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया कब खूब वायरल हो रही हैं। वहीं काव्या के इस कदम की फैंस काफी सराहना कर रहे हैं। इतना ही नहीं इसके साथ उन्होंने चॉकलेट और एक लंच पार्टी का न्यौता भी दिया है।
कर्मचारी ने साझा किया वीडियो
काव्या मारन के इस गिफ्ट का वीडियो उनके एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में पहले तो कीमती गिफ्ट पाकर वह काफी हैरान दिखाई देते हैं। मगर इसके बाद वह कहते हैं कि उन्हें सोने के सिक्कों की उम्मीद थी, लेकिन डिब्बों में सोने की अंगूठियां देखकर वह बहुत खुश और दंग है। इस गिफ्ट बॉक्स में 25 नवंबर को एक लंच पार्टी का निमंत्रण भी है। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि यह पार्टी सिर्फ सन ग्रुप के कर्मचारियों के लिए है या इसमें कोई और भी आमंत्रित है।
चेन्नई में होगा कपल रिसेप्शन
अनिरुद्ध और काव्या 21 नवंबर को चेन्नई में एक भव्य रिसेप्शन हे रहे हैं। इस जश्न का कई बड़ी हस्तियां हिस्सा बनेंगी। इस वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी मेहमानों की सूची में शामिल है।
#KavyaMaran reportedly gifted gold rings to all Sun Group employees as part of the wedding. https://t.co/2QG3BlzTeK— ‘’ (@chill_guys22) November 21, 2026