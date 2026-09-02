पवन कल्याण जन्मदिन: चिरंजीवी से लेकर अल्लू अर्जुन तक, इन बड़े सितारों ने दी ‘पावर स्टार’ को बर्थडे की बधाई

चिरंजीवी ने छोटे भाई के लिए लिखा खास संदेश

वहीं, पवन कल्याण के बड़े भाई और एक्टर चिरंजीवी ने उनके जन्मदिन पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। उन्होंने सिनेमा से राजनीति तक पवन कल्याण के सफर को याद किया और उनकी खूब तारीफ की।

चिरंजीवी ने कहा कि पवन कल्याण ने हमेशा हर जिम्मेदारी को पूरे जुनून और दृढ़ता के साथ निभाया है। उन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर पवन कल्याण के काम की भी तारीफ की।

उन्होंने गांवों के विकास, आदिवासी कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने जैसे क्षेत्रों में पवन के काम को सराहा।